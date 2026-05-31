Бензин в Крыму по талонам

«С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам», — написал Развожаев. Он также сообщил, что в городе продолжает действовать ограничение на продажу топлива в канистрах не более 20 литров в одни руки. Развожаев попросил местных жителей использовать личный автомобиль только при крайней необходимости.

Днем ранее, 30 мая, в Крыму ограничивали продажу АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. На тот момент, по данным местного «минтопэнерго», на большинстве заправок АИ-95 уже отсутствовал. Аналогичные проблемы в Севастополе: 22 мая там ввели лимит 20 литров бензина в одни руки и талоны на дизель. 29 мая «губернатор» Михаил Развожаев сообщил о «временном» исчезновении АИ-92 и АИ-95 и дефиците солярки. Лимиты на топливо действуют также в захваченной части Запорожской области и в «ДНР».

В последние месяцы украинские военные усилили удары по российским НПЗ. Кроме того ВСУ стали обстреливать дронами наземный коридор в Крым, который проходит через захваченные части Херсонской и Запорожской областей. Ранее назначенный Россией «глава администрации Запорожской области» Евгений Балицкий призвал «без особой необходимости» не пользоваться недавно построенной Москвой трассой Р-280 («сухопутный мост» в Крым), соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем в Крыму, в связи с тем, что Украина минирует трассу с применением дронов.

По данным Reuters, из-за атак к середине мая остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тыс. тонн в сутки — четверть всей российской нефтепереработки. В центральной части РФ переработка нефти практически остановилась после ударов по заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. Только за май шесть российских НПЗ полностью или частично прекратили производство, включая «Нижегороднефтеоргсинтез» («Лукойл») и «Киришинефтеоргсинтез» («Сургутнефтегаз»).