USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Новость дня
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Бензин в Крыму по талонам

13:25 687

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в аннексированном Севастополе в воскресенье будут продавать только по талонам, сообщил назначенный Москвой «губернатор города» Михаил Развожаев.

«С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам», — написал Развожаев. Он также сообщил, что в городе продолжает действовать ограничение на продажу топлива в канистрах не более 20 литров в одни руки. Развожаев попросил местных жителей использовать личный автомобиль только при крайней необходимости.

Днем ранее, 30 мая, в Крыму ограничивали продажу АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. На тот момент, по данным местного «минтопэнерго», на большинстве заправок АИ-95 уже отсутствовал. Аналогичные проблемы в Севастополе: 22 мая там ввели лимит 20 литров бензина в одни руки и талоны на дизель. 29 мая «губернатор» Михаил Развожаев сообщил о «временном» исчезновении АИ-92 и АИ-95 и дефиците солярки. Лимиты на топливо действуют также в захваченной части Запорожской области и в «ДНР». 

В последние месяцы украинские военные усилили удары по российским НПЗ. Кроме того ВСУ стали обстреливать дронами наземный коридор в Крым, который проходит через захваченные части Херсонской и Запорожской областей. Ранее назначенный Россией «глава администрации Запорожской области» Евгений Балицкий призвал «без особой необходимости» не пользоваться недавно построенной Москвой трассой Р-280 («сухопутный мост» в Крым), соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем в Крыму, в связи с тем, что Украина минирует трассу с применением дронов.

По данным Reuters, из-за атак к середине мая остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тыс. тонн в сутки — четверть всей российской нефтепереработки. В центральной части РФ переработка нефти практически остановилась после ударов по заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. Только за май шесть российских НПЗ полностью или частично прекратили производство, включая «Нижегороднефтеоргсинтез» («Лукойл») и «Киришинефтеоргсинтез» («Сургутнефтегаз»).

В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
15:17 125
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно…
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно… Разбор Forbes
12:42 2984
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
30 мая 2026, 16:29 8295
«Четкое послание врагам»: хребет Бофор у Израиля
«Четкое послание врагам»: хребет Бофор у Израиля фото; обновлено 12:14
12:14 2421
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна…
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна… Что там у соседей?
30 мая 2026, 14:59 6723
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров видео
10:46 2510
Украина атаковала несколько регионов России: в Саратове горит нефтезавод, в Ростове – нефтебаза...
Украина атаковала несколько регионов России: в Саратове горит нефтезавод, в Ростове – нефтебаза... обновлено 11:14
11:14 3567
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» ПРОТИВ ТЕГЕРАНА
30 мая 2026, 11:58 3744
Зеленский об угрозах России: Азербайджан надо поддерживать
Зеленский об угрозах России: Азербайджан надо поддерживать
00:08 9954
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»?
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»? Марк Григорян комментирует haqqin.az
30 мая 2026, 02:59 16697
«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов
«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов фото, видео, обновлено 23:00
30 мая 2026, 23:00 6664

ЭТО ВАЖНО

В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
15:17 125
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно…
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно… Разбор Forbes
12:42 2984
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
30 мая 2026, 16:29 8295
«Четкое послание врагам»: хребет Бофор у Израиля
«Четкое послание врагам»: хребет Бофор у Израиля фото; обновлено 12:14
12:14 2421
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна…
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна… Что там у соседей?
30 мая 2026, 14:59 6723
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров видео
10:46 2510
Украина атаковала несколько регионов России: в Саратове горит нефтезавод, в Ростове – нефтебаза...
Украина атаковала несколько регионов России: в Саратове горит нефтезавод, в Ростове – нефтебаза... обновлено 11:14
11:14 3567
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» ПРОТИВ ТЕГЕРАНА
30 мая 2026, 11:58 3744
Зеленский об угрозах России: Азербайджан надо поддерживать
Зеленский об угрозах России: Азербайджан надо поддерживать
00:08 9954
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»?
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»? Марк Григорян комментирует haqqin.az
30 мая 2026, 02:59 16697
«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов
«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов фото, видео, обновлено 23:00
30 мая 2026, 23:00 6664
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться