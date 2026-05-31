Канье Уэст устроил рекорд в Стамбуле. Город парализовало

В Турции рэпер Канье Уэст собрал одну из крупнейших в своей карьере аудиторий: по данным его команды, на стадион имени Ататюрка в Стамбуле приехало около 118 тысяч человек.

Это значительно превышает официальную вместимость арены, рассчитанной примерно на 77,6 тысячи зрителей. На шоу приехали поклонники не только из Турции, но и из Великобритании, Германии, США, Польши, Казахстана и России. Часть зрителей наблюдала за концертом стоя даже в зонах с сидячими местами.

Толпы фанатов Уэста перекрыли дороги и заполонили подступы к отелю в Стамбуле, где остановился рэпер, парализовав жизнь в городе. Десятки тысяч фанатов певца вызвали давку в общественном транспорте и на маршрутах к стадиону, полностью были парализованы главные транспортные артерии Стамбула.