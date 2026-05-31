Канье Уэст устроил рекорд в Стамбуле. Город парализовало

В Турции рэпер Канье Уэст собрал одну из крупнейших в своей карьере аудиторий: по данным его команды, на стадион имени Ататюрка в Стамбуле приехало около 118 тысяч человек.
Это значительно превышает официальную вместимость арены, рассчитанной примерно на 77,6 тысячи зрителей. На шоу приехали поклонники не только из Турции, но и из Великобритании, Германии, США, Польши, Казахстана и России. Часть зрителей наблюдала за концертом стоя даже в зонах с сидячими местами.
Толпы фанатов Уэста перекрыли дороги и заполонили подступы к отелю в Стамбуле, где остановился рэпер, парализовав жизнь в городе. Десятки тысяч фанатов певца вызвали давку в общественном транспорте и на маршрутах к стадиону, полностью были парализованы главные транспортные артерии Стамбула.
Концерт в Стамбуле проходил одновременно с несколькими крупными событиями – юбилейным выступлением итальянского исполнителя Андреа Бочелли в честь 30-летия альбома Romanza и финалом Лиги чемпионов между командами ПСЖ и «Арсенал». Это не помешало поклонникам Канье заполнить арену. Некоторые зрители совмещали просмотр матча и концерта, следя за футбольной трансляцией во время шоу.
По сообщению западных СМИ, 12 июня Уэста ждет первый концерт в Грузии — он пройдет в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. Выступление состоится в рамках тура Ye Live Concert.
Ранее выступления Уэста отменили в Швейцарии, Польше, Франции, Индии, Италии. А МВД Великобритании запретило рэперу въезд в страну: его присутствие, по мнению чиновников, не будет способствовать «общественному благу». За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (Adidas, Balenciaga) разрывали контракты.