Где в Беларуси «Орешник»?

«Нам удалось установить, откуда и в какой составности в конце декабря 2025 года - ориентировочно в период с 20 по 29 декабря - в район бывшей авиабазы Кричев-6 прибыл крупный воинский эшелон из Российской Федерации», - говорится в тексте.

Российский комплекс «Орешник» размещен на бывшей авиабазе «Кричев-6» в Могилевской области на востоке Беларуси, утверждается на сайте оппозиционного «Сообщества железнодорожников Беларуси».

По данным белорусского проекта, отправление осуществлялось со станции Капустин Яр в Волгоградской области РФ, на которой находится одноименный ракетный полигон. Оттуда, по утверждениям украинской стороны, ВС РФ осуществляли запуск «Орешника» по территории Украины.

Авторы публикации отмечают, что пока не зафиксировали других воинских эшелонов, прибывших «непосредственно на объект военной инфраструктуры на территории Кричев-6»: «По состоянию на середину мая 2026 года доставленный контингент данный объект не покидал, обратная отправка техники и имущества не фиксировалась».

В конце декабря 2025 года агентство Reuters со ссылкой на двух американских исследователей, изучивших спутниковые снимки, написало, что Россия размещает ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе «Кричев-6». Несколько дней спустя, 30 декабря, Минобороны РФ заявило, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории РБ.