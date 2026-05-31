Лукашенко: Белорусских солдат в Украине «не было и не будет»

Белорусских солдат в Украине «не было и не будет», сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают белорусские СМИ.

«Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет», — сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси предупредил, что в случае любой «военной атаки» с украинской территории ответ будет иметь «совершенно иное качество».

Лукашенко заявил, что, по его данным, «военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно…» Президент Беларуси также отметил, что белорусская сторона следит за ситуацией на границе.