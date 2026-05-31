Германия услышала Зеленского

Украина получила от Германии пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Об этом в воскресенье сообщил в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский, передает «Европейская правда».

Президент сказал, что за эту неделю россияне выпустили по украинцам 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.

«...Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке», – отметил Зеленский, добавив, что Украине нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки.

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и конгрессменам по поводу нехватки средств ПВО.