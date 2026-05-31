Армянские «белые слоны» вооружили иранскими бомбами. Что это означает?

Примерно за год до 44‑дневной войны стало известно, что Армения приобрела у России – своего тогдашнего главного партнера и союзника в сфере обороны – четыре истребителя‑бомбардировщика Су‑30МКИ. Согласно достигнутой договоренности, Москва должна была поставить еще восемь таких самолетов: таким образом, в Ереване планировали сформировать эскадрилью истребителей поколения «4+», чтобы хоть как‑то «уравновесить» доминирование Азербайджана в воздухе. Однако никакой пользы в ходе войны эти самолеты не принесли, поскольку были фактически безоружны: Россия так и не поставила Армении боеприпасы для них. В реальных боевых условиях истребитель без вооружения превращается в макет, поэтому Армения была вынуждена прятать их то на аэродроме Гюмри, то на аэродроме Ширак. Война проходила в условиях полного доминирования Военно‑воздушных сил Азербайджана. Поскольку Су‑30МКИ Армении оказались бесполезными, военные эксперты окрестили их «белыми слонами». Теперь, спустя шесть лет после окончания войны, в период, когда в регионе установился мир, стало известно, что эти «белые слоны» вооружены иранскими бомбами. Во время военного парада, прошедшего 28 мая в Ереване, OSINT‑аналитики определили под их крыльями планирующие бомбы Yasin. До сих пор факт продажи Ираном этих боеприпасов Армении в открытых источниках не фигурировал. Появление самолетов, оснащенных ракетами Yasin, стало первым публичным свидетельством того, что Армения все-таки ввела в строй парк истребителей, боеспособность которых ранее ставилась под сомнение.

Согласно открытым данным, высокоточные бомбы с модулем планирования и коррекции Yasin весят 300 килограммов, масса боевой части составляет 22 килограмма, они относятся к классу MK‑82. Бомба предназначена для поражения неподвижных целей с использованием спутниковой GPS‑навигации и инерциальной навигационной системы. Иран утверждает, что система обеспечивает круговое вероятное отклонение от 10 до 50 метров, что относит ее к категории современных тактических высокоточных управляемых боеприпасов. Конструкция с раскладывающимися крыльями значительно повышает аэродинамическую эффективность после сброса, увеличивая дальность поражения по сравнению с обычными свободнопадающими бомбами. По имеющимся данным, в стандартных условиях дальность составляет 50–60 километров, а при сбросе с оптимальной высоты может достигать 120 километров. Такие дистанции позволяют самолетам‑носителям оставаться вне зон поражения многих зенитных ракет малой и средней дальности, что повышает их живучесть во время ударных миссий. Следует отметить, что с 2022 года Армения взяла курс на отказ от российского вооружения, ее основными партнерами в сфере обороны теперь стали Индия, Франция, еще несколько стран. Некоторое время назад индийские СМИ сообщали, что Ереван ведет переговоры с компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о вооружении тех самых четырех Су‑30МКИ. Также сообщалось, что Армения, осознавая критическую уязвимость своих ВВС, рассматривает возможность закупки 10–12 истребителей Су‑30МКИ, собранных в Индии по российской лицензии. Эти самолеты являются экспортной модификацией российского Су‑30, производятся компанией HAL и оснащаются индийской авионикой, системами радиоэлектронной борьбы, а также ракетами класса «воздух‑воздух» Astra‑1 и Astra‑2.

Пока нет информации о том, достиг ли Ереван окончательной договоренности с Нью-Дели о покупке истребителей или вооружении уже имеющихся самолетов, однако очевидно, что шаг Ирана направлен на укрепление военного потенциала Армении. Причем бомбы Yasin — не единственное оружие, которое Иран продал Армении и которое было продемонстрировано на параде. Ранее OSINT‑аналитики установили, что на параде в Ереване были показаны иранские зенитно‑ракетные комплексы ближнего радиуса действия Madjid. Эти комплексы предназначены для поражения целей на высоте 6–7 тысяч метров, в первую очередь беспилотников. В основе системы лежит пассивный радар, использующий преимущественно электрооптическое наведение, что позволяет избежать обнаружения. Как сообщалось в открытых источниках, армянский вариант комплекса установлен на легком коммерческом автомобиле Iveco Daily с полным приводом, в отличие от типичного иранского шасси Aras 2. Может ли вооружение армянских Су‑30МКИ иранскими бомбами повлиять на баланс сил в регионе? С учетом концепции вооружения, которую Азербайджан реализует в последние годы, ответ на этот вопрос отрицательный. Еще во время 44‑дневной войны стало ясно, какими возможностями располагают азербайджанские ВВС. В последующие годы Баку еще больше укрепил свое доминирование в воздухе: приобрел в Турции ударные беспилотники Bayraktar Akıncı, в Италии — учебно‑боевые самолеты, а также подписал с Пакистаном контракт на поставку 42 истребителей JF‑17 Thunder Block III. Известно, что первая партия этих самолетов уже поставлена. Согласно турецким источникам, заказанные Азербайджаном истребители будут оснащены турецкой авионикой и ракетами, включая ракеты класса «воздух‑воздух» Gökdoğan и Bozdoğan.

Параллельно Turkish Aerospace Industries реализует один из ключевых для Баку проектов — глубокую модернизацию штурмовиков Су‑25 ВВС Азербайджана, известную под названием LAÇIN. Этот проект имеет принципиальное значение, поскольку превращает морально устаревающую советскую платформу в современный носитель высокоточного оружия, адаптированный к требованиям современной войны. В рамках первого этапа, контракт по которому был подписан на выставке IDEF 2023, самолеты Су‑25М были оснащены независимой от платформы пусковой системой UBAS, позволившей интегрировать широкий спектр высокоточных средств поражения класса «воздух‑земля», включая комплекты наведения KGK‑83 для бомб MK‑83 массой 1000 фунтов, KGK для бомб MK‑82 массой 500 фунтов, лазерные авиабомбы QFAB‑250 LG и корректируемые боеприпасы TEBER‑82. Испытания с боевой стрельбой подтвердили работоспособность конфигурации и точность применения. В 2024 году на одном из полигонов Турции был проведен еще более показательный тест — успешный пуск с модернизированного Су‑25 крылатой ракеты SOM‑B1 с использованием системы UBAS. Этот эпизод продемонстрировал, что штурмовик, изначально созданный в СССР в ОКБ «Сухой» для ближней поддержки войск, может быть интегрирован в архитектуру дальнобойных высокоточных ударов.

Вторая фаза проекта LAÇIN предусматривает уже не точечную, а комплексную модернизацию. Речь идет о полной переработке авионики с переходом на цифровую архитектуру кабины, интеграции новой инерциальной навигационной системы, современного бортового компьютера и обновленных систем связи. Ключевым элементом станет полная интеграция управляемых по GPS боеприпасов семейства HGK, а также крылатых ракет SOM SAHIN — специальной модификации ракеты SOM‑B1, адаптированной под требования ВВС Азербайджана. Таким образом, благодаря полной модернизации штурмовики Су‑25 ВВС Азербайджана превращаются в серьезную ударную силу. Модернизированные истребители МиГ‑29 также остаются на вооружении. Добавление к ним крупной партии JF‑17 Thunder Block III, вооруженных новейшими ракетами «воздух‑воздух», а также широкого спектра ударных беспилотников означает, что ВВС Азербайджана по уровню боеспособности превращаются в ведущую силу не только на Южном Кавказе и в Центральной Азии, но и в значительно более широком регионе. Следовательно, появление в небе Армении российских истребителей с иранскими бомбами не изменит баланса сил на Южном Кавказе. Это шаг, продиктованный скорее геополитическими соображениями, чем военной логикой. Армения пытается показать, что у нее есть альтернативы Москве, но за этой демонстрацией скрывается очевидная реальность: технически, экономически и оперативно Ереван не способен конкурировать с растущим военным потенциалом Азербайджана.