Впервые азербайджано-американский экономический диалог

В рамках Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) состоится 1-й Экономический диалог США – Азербайджан.

Согласно сообщению посольства США в Азербайджане, мероприятие будет проведено 2 июня при совместной организации Министерства экономики Азербайджана и Госдепартамента США в соответствии с Хартией стратегического партнерства между двумя странами.

Целью мероприятия является расширение сотрудничества в сферах региональной связанности, торговли, промышленности, транзита, энергетической безопасности, инвестиций, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Будет организована специальная сессия с участием бизнес-сообществ США и Азербайджана. В ходе сессии предусматривается подписание ряда документов о сотрудничестве и коммерческих контрактов.