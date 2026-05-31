В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС

Григорян отметил, что сейчас у Армении не стоит вопрос выхода из ЕАЭС: «Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария».

Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, когда «вопрос встанет ребром», заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Его заявления приводит Интерфакс.

«У нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент, - добавил Григорян, отвечая на вопрос, подсчитывала ли Армения возможный ущерб экономике в случае сокращения или разрыва связи с ЕАЭС.

Вице-премьер также заявил, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер: «Соответственно, делать какие-то анализы по торговому обороту я просто не вижу никакого смысла, и надеюсь, те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России, надеюсь, что они будут техническими, и скоро их не будет».

Вице-премьер Армении отметил, что разделяет мнение премьера Армении Никола Пашиняна о планах страны разбогатеть: «Конечно же, я разделяю мнение премьер-министра Армении. Это по определению так. Как разбогатеет, что будет, какие будут потоки - это долгий разговор».