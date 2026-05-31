Война в Иране поставила Евросоюз перед выбором

Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Европейский союз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного продолжающимся конфликтом США и Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

Евросоюз и страны «Большой семерки» ввели ограничение цен на российскую нефть в ответ на войну России против Украины. Предполагалось, что потолок цен позволит сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти, не спровоцировав при этом кризис на рынке энергоносителей. 

Первоначально потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Корректировка цены происходит автоматически, потолок должен быть на уровне 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. С 1 февраля 2026 года Евросоюз снизил его до 44,1 доллара за баррель. 

Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного с войной на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, следующий автоматический пересмотр потолка мог бы привести к его повышению как минимум до 65 долларов за баррель. 

Источники агентства отмечают, что среди рассматриваемых вариантов — не только заморозка текущего уровня, но и приостановка действия автоматического механизма пересмотра потолка цен до конца года на фоне ситуации на Ближнем Востоке, а также ограничение возможного роста отметкой $60, соответствующей прежнему порогу G7.

Как пишет Bloomberg, этот шаг может стать частью 21-го пакета санкций Евросоюза против России. ЕС рассчитывает представить новые меры в начале июня. На прошлой неделе с ними уже ознакомили послов стран — членов блока.

В числе дополнительных мер обсуждается ужесточение ограничений в отношении банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и криптооператоров в третьих странах, которые, по мнению ЕС, используются Москвой для обхода санкций. Также планируется включить в санкционные списки около 20 новых танкеров «теневого флота», играющего ключевую роль в экспорте российской нефти. В дальнейшем ограничения могут быть распространены и на суда, перевозящие сжиженный природный газ. Кроме того, рассматриваются меры в отношении судов, оказывающих сервисные услуги таким танкерам.

При этом, по данным Bloomberg, новый пакет санкций вряд ли будет включать полный запрет на морские перевозки: ряд государств-членов продолжает выступать против этой меры из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

