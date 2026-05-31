Лукашенко обратился к Армении

Народу Армении следует проявить осторожность при выборе между Россией и Европой, чтобы «не повторить то, что произошло в Украине», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните… Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Прежде чем делать такой шаг (предпочесть сближение с Евросоюзом членству в Евразийском экономическом союзе ЕАЭС), армянскому народу очень серьезно надо подумать», — сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит Интерфакс.

Накануне лидеры ЕАЭС по итогам саммита приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

Между тем вице-премьер Армении Мгер Григорян в интервью российскому телеведущему Павлу Зарубину сказал, что сейчас у Армении не стоит вопрос выхода из ЕАЭС.