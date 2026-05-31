USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Новость дня
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Роботы меняют войну в Украине

16:24 1006

Нехватка личного состава и продолжающаяся пятый год война вынуждают Украину активнее использовать на передовой наземные роботизированные системы. В некоторых подразделениях беспилотные платформы уже выполняют задачи, которые раньше требовали участия штурмовых групп, а операторы управляют техникой из удаленных командных пунктов. Об этом говорится в публикации CNN.

Одним из таких подразделений стала группа робототехники и радиоэлектронной борьбы NC13 в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. По подсчетам украинских военных, в ходе 164 операций применение наземных роботов позволило избежать отправки в бой около 2300 военнослужащих. В подразделении заявили, что в условиях интенсивных боев это помогло сохранить жизни сотням военных.

Заместитель командира подразделения с позывным «Бар», ранее участвовавший в боях на Донбассе, заявил, что несколько лет назад подобные технологии казались фантастикой.

По данным CNN, одним из наиболее эффективных средств стали четырехколесные роботизированные платформы, способные доставлять взрывчатку к позициям россиян. Как объяснили украинские военные, из-за практически бесшумных электродвигателей российские солдаты зачастую замечают такие аппараты лишь на небольшом расстоянии.

На фронте также используются более крупные гусеничные роботы, оснащенные тяжелыми пулеметами и системами видеонаблюдения. Такие машины способны длительное время находиться на позициях и вести огонь дистанционно под управлением операторов.

Беспилотные наземные платформы также чаще используются для доставки боеприпасов, воды и продовольствия, для эвакуации раненых из опасных районов. В отдельных случаях подобные аппараты проходят маршруты протяженностью в несколько часов, используя заранее подготовленные карты местности.

Эксперты отметили, что переход к массовому применению роботизированных систем стал следствием демографических и военных ограничений, с которыми сталкивается Украина после более чем четырех лет войны. В то время как Россия пополняет армию новыми мобилизованными и контрактниками, Киев делает ставку на технологии, позволяющие сократить потери личного состава, отмечается в публикации.

«На поверхности роботы заменяют даже самые элементарные задачи пехоты… Скорость и масштабы автоматизации в Украине поражают. За считанные месяцы беспилотные аппараты превратились из редких передовых диковинок в стандартное вооружение. Роботы, которые спасают раненых или снабжают войска на передовой», - пишет автор публикации.

Украинские военные признают: технологическое преимущество непостоянно. Обе стороны продолжают развивать средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и программное обеспечение, превращая конфликт в одну из самых технологичных войн современности.

Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней»
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней» А в УЕФА не забыли, как засудили агдамцев
17:08 301
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
16:47 653
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам обновлено 16:35
16:35 4336
Роботы меняют войну в Украине
Роботы меняют войну в Украине
16:24 1007
«Мы вернулись в Бофор»: Нетаньяху дал поручение армии Израиля
«Мы вернулись в Бофор»: Нетаньяху дал поручение армии Израиля фото; обновлено 15:45
15:45 3649
В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
15:17 1708
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно…
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно… Разбор Forbes
12:42 4243
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
30 мая 2026, 16:29 8588
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна…
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна… Что там у соседей?
30 мая 2026, 14:59 6957
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров видео
10:46 2970
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» ПРОТИВ ТЕГЕРАНА
30 мая 2026, 11:58 3802

ЭТО ВАЖНО

Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней»
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней» А в УЕФА не забыли, как засудили агдамцев
17:08 301
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
16:47 653
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам обновлено 16:35
16:35 4336
Роботы меняют войну в Украине
Роботы меняют войну в Украине
16:24 1007
«Мы вернулись в Бофор»: Нетаньяху дал поручение армии Израиля
«Мы вернулись в Бофор»: Нетаньяху дал поручение армии Израиля фото; обновлено 15:45
15:45 3649
В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
В Армении сказали, когда выберут между ЕС и ЕАЭС
15:17 1708
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно…
Москва идет на Ереван, а Вашингтон и Пекин впервые заодно… Разбор Forbes
12:42 4243
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
30 мая 2026, 16:29 8588
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна…
МУСор по найму: Окампо валит Пашиняна… Что там у соседей?
30 мая 2026, 14:59 6957
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров
Пока идут переговоры, Иран показал новый катер: бьет ракетами на 700 километров видео
10:46 2970
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» ПРОТИВ ТЕГЕРАНА
30 мая 2026, 11:58 3802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться