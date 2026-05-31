Роботы меняют войну в Украине

Одним из таких подразделений стала группа робототехники и радиоэлектронной борьбы NC13 в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. По подсчетам украинских военных, в ходе 164 операций применение наземных роботов позволило избежать отправки в бой около 2300 военнослужащих. В подразделении заявили, что в условиях интенсивных боев это помогло сохранить жизни сотням военных.

Нехватка личного состава и продолжающаяся пятый год война вынуждают Украину активнее использовать на передовой наземные роботизированные системы. В некоторых подразделениях беспилотные платформы уже выполняют задачи, которые раньше требовали участия штурмовых групп, а операторы управляют техникой из удаленных командных пунктов. Об этом говорится в публикации CNN.

Заместитель командира подразделения с позывным «Бар», ранее участвовавший в боях на Донбассе, заявил, что несколько лет назад подобные технологии казались фантастикой.

По данным CNN, одним из наиболее эффективных средств стали четырехколесные роботизированные платформы, способные доставлять взрывчатку к позициям россиян. Как объяснили украинские военные, из-за практически бесшумных электродвигателей российские солдаты зачастую замечают такие аппараты лишь на небольшом расстоянии.

На фронте также используются более крупные гусеничные роботы, оснащенные тяжелыми пулеметами и системами видеонаблюдения. Такие машины способны длительное время находиться на позициях и вести огонь дистанционно под управлением операторов.

Беспилотные наземные платформы также чаще используются для доставки боеприпасов, воды и продовольствия, для эвакуации раненых из опасных районов. В отдельных случаях подобные аппараты проходят маршруты протяженностью в несколько часов, используя заранее подготовленные карты местности.

Эксперты отметили, что переход к массовому применению роботизированных систем стал следствием демографических и военных ограничений, с которыми сталкивается Украина после более чем четырех лет войны. В то время как Россия пополняет армию новыми мобилизованными и контрактниками, Киев делает ставку на технологии, позволяющие сократить потери личного состава, отмечается в публикации.

«На поверхности роботы заменяют даже самые элементарные задачи пехоты… Скорость и масштабы автоматизации в Украине поражают. За считанные месяцы беспилотные аппараты превратились из редких передовых диковинок в стандартное вооружение. Роботы, которые спасают раненых или снабжают войска на передовой», - пишет автор публикации.

Украинские военные признают: технологическое преимущество непостоянно. Обе стороны продолжают развивать средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и программное обеспечение, превращая конфликт в одну из самых технологичных войн современности.