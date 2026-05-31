ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины 31 мая сообщил, что взял под контроль с помощью украинских дронов логистические маршруты россиян в Луганской области.

«Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой нанесли удары по логистике (россиян) на временно оккупированной Луганщине, добравшись до самого КПП «Изварино» — это более 205 км вглубь территории, контролируемой врагом», — цитирует заявление «Украинская правда».

Сообщается, что в ходе операции пилоты украинских БПЛА поразили бронетехнику и склады боеприпасов россиян.

По словам командира корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого, «в ответ на заявления (россиян) о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов в Луганской области и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка — теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса».