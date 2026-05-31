Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

ООН на грани банкротства

США и Китай не вносят платежи
17:04 272

Организации Объединенных Наций грозит финансовый коллапс на фоне задержек платежей со стороны США и Китая — крупнейших доноров, на долю которых приходится около 42% базового финансирования организации.

По сообщению The Wall Street Journal, Вашингтон задолжал более $4 млрд и одновременно сократил участие в ряде программ, включая Всемирную организацию здравоохранения, объяснив это борьбой с неэффективными расходами. Пекин, в свою очередь, должен $455 млн, несмотря на недавнее перечисление $850 млн.

Наличные средства организации закончатся к середине августа 2026 года, предупреждают авторы материала. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш такие перспективы назвал «весьма реальными». При этом Китай заявляет о намерении выполнить свои обязательства, тогда как США увязывают дальнейшее финансирование с масштабными реформами — сокращением расходов, штата и издержек.

В условиях острой нехватки средств ООН уже прибегла к беспрецедентным мерам экономии: закрываются офисы, ликвидированы около 3000 должностей в секретариате, сокращено время работы переводчиков, урезаны расходы на миротворческие миссии. Организация ускорила вывод контингентов из ряда регионов, включая Демократическую Республику Конго, и задерживает выплаты странам, предоставляющим военных для операций «голубых касок», таким как Непал и Бангладеш.

Финансовые трудности осложняются структурными особенностями ООН: организация не может занимать средства, а ее руководство ограничено в возможности сокращать персонал, на зарплаты которого приходится около 70% расходов. Дополнительное давление создает система финансирования: взносы рассчитываются исходя из размеров экономик стран, при этом доля США ограничена 22%, а доля Китая за последние годы выросла до более чем 20%.

Старший чиновник Госдепартамента Майкл Дж. Десомбр и постпред США при ООН Майкл Уолтц заявили, что Вашингтон ждет от ООН «результатов», и предложили представителям объединения «адаптироваться» и провести сокращения. Там также отметили, что гуманитарная помощь теперь будет выделяться только под конкретные задачи.

При этом США остаются крупнейшим донором гуманитарных программ, хотя объемы помощи заметно сократились, отмечает агентство.

На фоне этих проблем другие страны-доноры, включая Великобританию, Германию, Швецию и Нидерланды, также уменьшают финансирование. 

