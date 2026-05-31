Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней»

А в УЕФА не забыли, как засудили агдамцев
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:08 304

Член Совета правления футбольного клуба «Карабах» Асиф Аскеров принял участие в заседании Комитета УЕФА по клубным соревнованиям, членом которого он является. Собрание проходило в Будапеште, где вчера состоялся финал Лиги чемпионов.

В ходе поездки Асиф Аскеров провел ряд важных встреч. Пообщался с руководителями различных европейских клубов, заместителем генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти и даже с самим президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Маркетти является одним из руководителей Комитета, в который я вхожу, - рассказывает haqqin.az Асиф Аскеров. - Общаемся с ним регулярно. В дни одного из предыдущих моих визитов мы с Джорджио за ужином вспомнили события матча Лиги Европы сезона 2014/2015 между «Карабахом» и миланским «Интером». Маркетти не забыл, как после той игры президент «Карабаха» Тахир Гезяль приехал в УЕФА и встретился с ним. Вернувшись в Баку, я рассказал об этом Тахир бею. Он отправил Маркетти презент - футболку «Карабаха». В Будапеште я вручил ее от имени нашего руководителя и пригласил Маркетти в Баку. Он очень любит нашу столицу. Бывал в Азербайджане неоднократно».

Напомним, в декабре 2014 года «Карабах», впервые в своей истории попавший в основной этап еврокубков, в заключительном матче группового турнира Лиги Европы принимал миланский «Интер».

«Карабаху» в том матче нужна была только победа. В этом случае команда вышла бы в 1/16 финала. В добавленное время агдамцы усилиями Ричарда Алмейды забили столь нужный гол, однако главный арбитр из Чехии Мирослав Зеленка по отмашке бокового судьи не засчитал его якобы из-за офсайда. VAR тогда еще не было.

На повторах было четко видно, что гол был забит абсолютно честно. Грубейшая ошибка арбитров, лишившая «Карабах» путевки в следующий раунд! Тот матч еще долго обсуждался. «Карабах» подал жалобу в УЕФА, но она не принесла результата. 

Что касается встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино, то Асиф Аскеров рассказал, что пообщаться с ним удалось благодаря Эльхану Мамедову - бывшему генсеку и исполнительному вице-президенту АФФА, который сейчас занимает должность директора департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА.

«С Инфантино мы встретились в VIP Lounge на финале Лиги чемпионов, - продолжает Асиф Аскеров. - Эльхан Мамедов сказал: «Я обязательно должен вас познакомить». Спасибо ему за то, что представил меня президенту ФИФА. Инфантино произнес приятные слова о «Карабахе»: «У вас хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней».

