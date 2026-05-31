Америка и Россия достигли «пониманий», но Украина «уперлась»

Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже «пониманий по украинскому урегулированию» столкнулся со «сложностями» со стороны Киева, который, пользуясь поддержкой Европы, начал проявлять «упертость», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев», - цитирует Интерфакс помощника президента РФ.

«Главное, что Киев при этом опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива», - добавил Ушаков.