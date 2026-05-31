Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Украина меняет тактику ударов по россиянам

17:51 1672

Удары Украины по российской логистике становятся все более продуманными: кроме атак по отдельным объектам, ВСУ теперь минируют ключевые маршруты снабжения. Российские войска вынуждены бороться с угрозами как с воздуха, так и земли, пишет Forbes.

По сообщению российских источников издания, Украина минирует дронами участки наземного коридора в Крым, в частности, вокруг трассы Мариуполь - Мелитополь (М-14), что заставило россиян перекрыть часть шоссе и перенаправить движение большегрузных автомобилей в направлении Крыма. 

«Вместо того чтобы просто уничтожать отдельные транспортные средства, целью все чаще является нарушение потока поставок, движущегося на фронт», — говорится в публикации.

Мины не обязательно должны полностью уничтожать транспорт. Вышедший из строя грузовик может перекрыть дорогу, создать пробку и оставить застрявшие автомобили уязвимыми для ударов беспилотников. «Это еще больше усилит давление на российскую логистику и добавит бремя постоянного разминирования этих территорий», – сказал аналитик Рой Гардинер.

Российские водители уже сталкиваются с засадами беспилотников с FPV-экранами, ударными беспилотниками с искусственным интеллектом и атаками на системы ПВО, защищающие ключевые дороги. Если использование беспилотников для установки мин расширится, им также придется постоянно сталкиваться с риском мин на дороге внизу.

Одним из признаков усиления давления стало сообщение о том, что ССО Украины поразили два российских ЗРК «Тор-М2».

При этом российские военные блогеры предупреждают, что «даже небольшие мины, разбросанные вдоль ключевых автомагистралей, могут привести к транспортному параличу», поскольку движение придется неоднократно останавливать для проведения инспекций и операций по разминированию.

Как отмечает Гардинер, российские войска могут ответить на угрозу и адаптироваться. В частности, установив антидронную сетку на уязвимые автомагистрали. Но установление такой защиты на сотни километров автомагистралей будет сложной задачей.

При этом удары беспилотников и кампания по установке мин могут еще больше усилить зависимость России от Керченского моста, и Украине даже не нужно полностью перекрывать сухопутный коридор в Крым, отмечает Forbes.

