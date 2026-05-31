Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Как Анкара и Эрбиль похоронили «курдский план» США и Израиля

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
18:25 925

За неделю до начала военной операции США и Израиля против Ирана в автосалонах Эрбиля наблюдалась необычная активность. По данным иракских СМИ, представители курдских группировок Ирана, проживающие в столице Иракского Курдистана, массово покупали пикапы.

После призывов к сторонникам из Европы, Австралии и Канады прибыть в регион движение вдоль иранской границы заметно усилилось. По разным источникам, курдским формированиям передали указание быть готовыми к действиям в течение 72 часов после получения «зеленого света».

План строился по привычной для региона схеме. США и Израиль должны были нанести авиаудары, а курдские группы — поднять вооруженное восстание на земле. Как писал лондонский Asharq Al-Awsat, на встрече в Вашингтоне перед войной премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убедил Дональда Трампа, что курдские формирования в Северном Ираке способны сыграть ключевую роль в ослаблении Ирана. По данным источников, Трамп поддержал идею и выделил курдским группам ограниченную финансовую помощь. Предполагалось, что после авиаударов они начнут восстание в городах западного Ирана с преимущественно курдским населением. Однако спустя несколько дней после начала войны Трамп отменил план, и курдский фронт так и не был открыт.

План, который был обречен изначально

По мнению ближневосточных аналитиков, курдский вариант был проблемным с самого начала. Ключевые региональные игроки не проявляли решимости в данном вопросе. В начале 2026 года стало известно, что США рассматривают сотрудничество с вооруженными группировками иранских курдов как часть стратегии давления на Тегеран. Но Турция и руководство Иракского Курдистана предупредили Вашингтон, что выступают против такого сценария. Анкара рассматривала такие группировки, как PJAK — иранское крыло Рабочей партии Курдистана (PKK), — в качестве прямой сепаратистской угрозы. Курдские власти в Эрбиле опасались, что открытая поддержка подобных операций вызовет жесткую реакцию Ирана.

Исключение PJAK по требованию Анкары фактически лишило план ключевого элемента. После этого американские чиновники начали сомневаться, представляют ли оставшиеся организации иранских курдов реальную угрозу Тегерану.

Как Анкара и Эрбиль остановили «курдский сценарий»

8 марта Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что не хотел бы, чтобы курдские вооруженные группировки пересекали иранскую границу, поскольку это может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Он добавил, что не желает, чтобы курды «пострадали или были убиты». Отказ Вашингтона отражал прежде всего растущее давление со стороны Турции. Анкара рассматривала участие любых вооруженных курдских формирований у своих границ как угрозу национальной безопасности.

Эрбиль также не был заинтересован в превращении Иракского Курдистана в плацдарм для операции против Ирана. Регион долгие годы поддерживал тесные экономические, политические и силовые связи с Тегераном. Иран неоднократно демонстрировал готовность наносить удары по целям в Иракском Курдистане при малейшей угрозе. Превращение Эрбиля в базу для иранских курдов могло втянуть регион в крупный конфликт. Поэтому курдский вариант США и Израиля рухнул под давлением Анкары и Эрбиля.

В первые дни войны КСИР нанес превентивные удары дронами и ракетами по позициям курдов в Северном Ираке (на фото разрушения в жилом комплексе в Эрбиле после иранского ракетного удара)

Почему план не поддержали сами курды 

Кроме нерешительности Вашингтона, важным фактором стало отсутствие желания у самих курдов участвовать в операции. Иранские курдские группы не видели себя «прокси-силой». PJAK после начала войны опровергал сообщения о получении денег или оружия. Другие организации также делали осторожные заявления. Эксперты связывают это с историческим опытом: курды многократно убеждались, что поддержка великих держав может оказаться ненадежной. 

Дополнительной проблемой стала раздробленность иранских курдов. Их политическое пространство состоит из множества партий с разными идеологиями и внешними связями. В первые дни конфликта было объявлено о создании коалиции против Тегерана, в которую вошли PJAK и Партия свободы Курдистана (PAK). Но после исключения PJAK под давлением Анкары коалиция потеряла реальную боевую силу.

Ирану даже не пришлось проверять ее устойчивость. В первые дни войны Корпус стражей исламской революции нанес превентивные удары дронами и ракетами по позициям курдских вооруженных групп в Северном Ираке. Кроме того, как ранее сообщал haqqin.az со ссылкой на источники в Анкаре, члены PKK, пытавшиеся проникнуть в Иран с территории Ирака, были нейтрализованы Тегераном после предупреждения турецкой разведки.

Почему вновь провалилась теория «многонациональной хрупкости» Ирана

Аналитики отмечают, что провал курдского варианта США и Израиля отражает не только слабость самого плана. На протяжении десятилетий обсуждается идея о том, что многонациональная структура Ирана, включающая персов, азербайджанцев, курдов, арабов и белуджей, якобы может быть разрушена извне.

Однако попытки воспользоваться этой предполагаемой «хрупкостью» неизменно заканчивались разочарованием. Весной 2026 года очередной проверкой этой теории стала попытка сделать ставку на курдский фактор. Результат оказался таким же, как и прежде. Проект столкнулся с теми же препятствиями: раздробленностью оппозиции, региональными ограничениями, переоценкой сепаратистского потенциала, жесткостью государственного аппарата и реакцией общества, которое в условиях внешнего давления склонно консолидироваться вокруг режима.

