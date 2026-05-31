У посла США в Турции новые обязанности

Президент США Дональд Трамп назначил нового спецпосланника по Сирии и Ираку, им станет действующий посол США в Турции Том Баррак.

«Рад сообщить, что посол США в Турции Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным президентским посланником по Сирии, а также специальным президентским посланником по Ираку, поскольку мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака, а наши отношения с ними продолжают укрепляться», - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

При этом Трамп отметил, что Баррак останется послом в Турции, а в новом качестве будет действовать при полной поддержке Госдепартамента США.