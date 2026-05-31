Россия обвиняет, Украина отвечает

«Под ударами регулярно оказываются как само здание транспортного цеха, так и находящийся там служебный транспорт. Кроме того, неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города», — заявили на станции.

В сообщении говорится, что в результате удара 31 мая уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. «Руководство» станции заявило, что транспортный цех станции за последние месяцы «стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ».

Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии в воскресенье утром осмотрела снаружи машинный зал Запорожской АЭС, сообщается в аккаунте организации в сети X. Ранее МАГАТЭ запросило доступ к этому объекту после заявлений российских властей о том, что украинский оптоволоконный дрон повредил крышу машинного зала. «При обходе объекта команда увидела повреждение металлического люка доступа, расположенного на одном из верхних уровней здания, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволоконного кабеля на земле. Наблюдения команды согласуются с версией об ударе дрона», — сообщило МАГАТЭ.

Отмечается, что машинный зал расположен в непосредственной близости от шестого реакторного блока. МАГАТЭ запросило доступ внутрь машинного зала. Также во время обхода группа МАГАТЭ слышала звуки пролета дронов и выстрелы, которыми их пытались сбить. Сотрудникам было сказано перейти в укрытие. Замеры показали, что радиационный фон на АЭС остается в норме. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку дрона на АЭС серьезным инцидентом, нарушающим принципы ядерной безопасности.

Накануне «Росатом» заявил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Основное оборудование не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра, заявили в госкорпорации. По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, «это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала».

В ВСУ эти обвинения отвергли и назвали «очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия»: «Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку № 6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий в отношении ядерных объектов».

Министерство иностранных дел Украины решительно отвергло «очередные безосновательные обвинения Российской Федерации якобы в «атаке Украины» на Запорожскую атомную электростанцию, распространенные 30 мая представителями российской государственной корпорации «Росатом». Российские обвинения также уже официально опровергнуты Силами обороны Украины».

Киев рассматривает эти заявления как очередную «информационную операцию», направленную на отвлечение внимания международного сообщества от единственного «реального источника» ядерной опасности на Запорожской АЭС — «незаконной российской оккупации станции», отметили в МИД Украины.

«Непонятно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на своей территории, которую сама же стремится вернуть под свой суверенный контроль», - заявили в министерстве.

В МИД Украины заявили, что РФ годами «отказывается» обеспечить полный и беспрепятственный доступ международных экспертов во все зоны Запорожской АЭС. «Государство, которое не допускает международных инспекторов к отдельным участкам оккупированного ядерного объекта, сегодня требует от мира доверять собственным сообщениям о событиях на этом же объекте», - подчеркнуто в заявлении.

Украина призывает 34 члена Совета управляющих МАГАТЭ дать принципиальный ответ на действия Российской Федерации не только в заявлениях, но и в решениях, отметили в министерстве.