Франция требует экстренного созыва Совбеза ООН

Франция просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как израильская армия захватила хребет Бофор в Ливане, где теперь развевается ее флаг, заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

«Я запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, потому что, хотя мы признаем право Израиля, как и всех стран, на законную самооборону, на защиту от нападений «Хезболлы»... ничто не может оправдать продолжение израильских военных операций в Ливане и все более и более глубокую оккупацию ливанской территории», - сказал он в эфире телеканала BFMTV.