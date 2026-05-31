Иран возобновил добычу газа в Персидском заливе

Иран возобновил добычу газа на трех морских платформах месторождения «Южный Парс» в Персидском заливе. Об этом сообщил генеральный директор компании Pars Oil and Gas Company в интервью государственным иранским СМИ.

Добыча была приостановлена после израильских ударов. По словам руководителя компании, платформы не получили повреждений.

Газовое месторождение «Южный Парс» является крупнейшим месторождением природного газа в мире, расположенное на шельфе Персидского залива. Оно является стратегической энергетической базой для Ирана и составляет около 8% всех мировых запасов природного газа.

Месторождение разделено морской границей: северная часть расположена в территориальных водах Катара, южная — Ирана.