В России считают: В Армении другого газа, «кроме российского, никогда не будет»

Другого газа, «кроме российского, никогда не будет в Армении», ситуация с поставками при рыночной цене «может быть очень сложной», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передают российские СМИ.

«Мы очень хорошо знаем ситуацию на рынке газа. Там другого газа, кроме российского, никогда не будет, - сказал Оверчук. - Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ и каким посредником она будет платить».

«В Армении будет ситуация очень сложная. А мы этого не хотим», - отметил вице-премьер РФ.

По его словам, Европа по-прежнему получает российский газ: «Поэтому им (в Армении) всего лишь нужно взглянуть на карту. Посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют, сразу увидят, от кого они будут получать российский газ. Ну, конечно же, с учетом уже экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена, ну и с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода».

На днях российские СМИ сообщали, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил письмо в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС, Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва письменно предупредила Ереван о риске расторжения соглашений по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае вступления Армении в ЕС. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян заявил, что Ереван принял к сведению письмо Москвы о возможном пересмотре договоренностей по поставкам газа. По его словам, Армения поддерживает постоянный контакт с российскими партнерами, а рабочие отношения по газовым поставкам остаются нормальными.