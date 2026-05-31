Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»

Джейхун Наджафов, собкор
19:50 1740

За неделю до парламентских выборов в Армении Москва наращивает давление на правительство Никола Пашиняна. Как уже сообщалось, Кремль вызвал из Армении своего посла Сергея Копыркина для консультаций «в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом».

В сообщении российского МИД отмечается, что такие шаги армянских властей «наносят ущерб» в рамках ЕАЭС. 29 мая на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению, тоже входящую в состав объединения, как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

В совместном заявлении ЕАЭС отмечается, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета будет представлен доклад о возможных последствиях приостановки действия договора ЕАЭС в отношении Армении. Это решение мотивировано «серьезными рисками» для экономической безопасности стран союза, связанными с намерением Армении вступить в европейский блок. Президент России Владимир Путин в ходе саммита предупредил, что при выходе из ЕАЭС Армения лишится доступа к зоне свободной торговли объединения, столкнется с ростом цен на энергоносители, железнодорожные перевозки и ужесточением требований к автоперевозчикам.

За неделю до парламентских выборов в Армении Москва наращивает давление на правительство Пашиняна

Комментируя haqqin.az эти действия Кремля, известный армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян отметил, что «лидеры ЕАЭС предложили правительству Армении не выбирать, а именно провести референдум между ЕС и ЕАЭС. Это при том, что по закону референдум для этого не требуется, поскольку Армения даже не подавала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Никакой дихотомии между ЕАЭС и ЕС просто не существует. Перспектива вступления Армении в ЕС — это перспектива, мягко говоря, не одного десятилетия».

По словам политолога, совместное заявление ЕАЭС в Астане «отражает не отношение к ЕС, а то напряжение, которое есть во взаимоотношениях Армении и Российской Федерации. Кстати, такое происходит не в первый раз во время предвыборного цикла и выражается в разного рода мерах Москвы: от запрета экспорта из Армении в Россию минеральной воды, овощей, фруктов и т. д.».

По мнению Искандаряна, у России нет реальных возможностей повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов

Искандарян добавляет, что все введенные Москвой торговые ограничения, угрозы отменить беспошлинные поставки газа и нефти и прочее «являются элементами предвыборной попытки повлиять на результаты голосования. После 7 июня Россия будет взаимодействовать с тем правительством Армении, которое будет избрано. Это не означает, что дальше все будет прекрасно во взаимоотношениях Еревана и Москвы. Просто кризисные вопросы будут решаться в политическом русле после того, как в Армении изберут новую власть. Поэтому ко всем заявлениям Москвы следует относиться как к предвыборным перипетиям, а то, как реально будет выстраиваться взаимодействие в треугольнике Армения — Россия — Европа, мы увидим после выборов».

По его мнению, у России нет реальных возможностей повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов. Политолог считает «абсурдным угрозы Кремля привезти 100 тыс. армян из России для участия в выборах. Такие вбросы делаются для того, чтобы напугать или ввести в заблуждение армянских избирателей. Эта предвыборная риторика России будет обостряться до самих выборов, а может быть, и несколько дней после голосования. Проблемы во взаимоотношениях Армении с Россией есть, они будут решаться после выборов. Там действительно есть довольно много реальных проблем, которые никто не отбрасывает в сторону».

«В частности, проблема строительства новой атомной электростанции, которую Россия предлагает строить в Армении; вопросы, касающиеся армянских железных дорог, которые находятся в концессии с Россией, и т. д. Все эти вопросы будут каким-то образом решаться или не решаться. Может быть, кризис продолжится, но это будет после выборов», — сказал политолог.

