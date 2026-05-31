Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

В Иране не теряют времени: откапывают ракетные базы

Удары США и Израиля вывели из строя 69 входов в подземные ракетные комплексы Ирана. С момента прекращения огня Иран сумел расчистить 50 из них, вернув себе доступ к 18 подземным объектам. Тегеран восстанавливает свой ракетный потенциал быстрее, чем прогнозировали западные спецслужбы, говорится в статье-расследовании CNN.

На ракетной базе в Дезфуле, Иран, 12 мая были вновь открыты четыре из пяти входов в подземный комплекс

По данным CNN, на военных базах восстановлены дороги, разрушенные ударами США и Израиля, чтобы не допустить использования Ираном ракетных пусковых установок. На территории баз все воронки от бомбардировок засыпаны, на двух объектах дорожное покрытие уложено заново. В частности, спутниковые снимки ракетной базы к северу от Керманшаха показывают, что два входа в тоннели вновь открыты, а подъездные пути к ним отремонтированы.

Спутниковые данные также свидетельствуют о восстановлении ряда объектов на ракетных заводах, подвергшихся ударам в ходе войны, что вызывает опасения относительно возобновления производства ракет. Американский источник заявил CNN, что Иран восстанавливает ключевые военные мощности – производство дронов, пусковых установок и ракет – быстрее, чем предполагали аналитики разведывательного сообщества.

Иранская сеть подземных ракетных баз, строительство которой началось более 20 лет назад, обеспечивает значительную защиту его ракетам и пусковым установкам.

После того как США и Иран 8 апреля договорились о прекращении огня, министр обороны США Пит Хегсет, ссылаясь на предпринятые усилия, заявил, что Иран «будет выкапывать оставшиеся пусковые установки и ракеты…» Эксперты полагают, что в подземных хранилищах Ирана до сих пор хранится около 1000 ракет.

По мнению экспертов, этот склад, расположенный глубоко под землей, вряд ли сильно пострадал от ударов с земли.

«Они готовились к такой войне 20 лет, — сказал Тимур Кадышев, старший научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета, изучающий иранские ракеты. — Они очень хорошо подготовлены».

Для возобновления работы баз Иран использовал различную строительную и землеройную технику. На спутниковых снимках видно, как фронтальные погрузчики собирают обломки, а самосвалы засыпают воронки землей.

По мере того как Иран восстанавливает свои ракеты и возвращает в строй ракетные базы, аналитики обеспокоены тем, что угроза, исходящая от этого арсенала, недооценивается, особенно с учетом сокращения запасов американских противоракетных комплексов.

По оценкам американской разведки, Иран уже восстанавливает ключевые военные возможности, включая возобновление производства беспилотников и замену пусковых установок ракет и производственных мощностей.

