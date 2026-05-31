Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна может получить значительное парламентское большинство. По сообщению Euronews, последний опрос, проведенный в преддверии выборов в Армении 7 июня, показывает, что партия «Гражданский договор» может получить почти 65% голосов определившихся избирателей, что сулит ей существенное большинство в будущем парламенте.

Опрос Breavis, проведенный с 5 по 11 мая среди 1 551 респондента, показал, что «Гражданский договор» обеспечит себе комфортный отрыв от разрозненной оппозиции, часть которой открыто поддерживается Россией, при этом ни одна из этих партий не набирает более 12%.

Если голосование в следующее воскресенье подтвердит эти прогнозы, армяне дадут Пашиняну решительный мандат на закрепление стратегического разворота страны к проевропейскому и прозападному курсу. Опрос Breavis также свидетельствует о пересмотре национальной стратегии Еревана и дальнейшем повороте к Западу после десятилетий пребывания в постсоветской орбите России.

Накануне Россия отозвала своего посла в Армении «для консультаций» в связи с решением Еревана ускорить движение к вступлению в ЕС.

Днями ранее РФ ввела временные ограничения на экспорт из Армении отдельных видов фруктов и овощей, дополнив ими недавние запреты на поставки армянской минеральной воды, вин, а также угрозы прекратить поставки дешевого газа и нефти, жизненно важных для страны. Армения в прошлом году импортировала из России более 80% потребляемого газа.