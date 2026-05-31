Китай идет в Европу в обход России – через Азербайджан

Китай намерен в ближайшее время нарастить грузовые перевозки с Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), который проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход территории России. Общая длина маршрута составляет более 4 250 км. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Логистика по этому коридору считается более сложной, чем транзит через Россию, ведь она сочетает железнодорожные перевозки, портовую инфраструктуру, паромные переправы и сложные таможенные процедуры между несколькими государствами. Однако Пекин и Астана активно прорабатывают этот проект. Главные причины - токсичность, подсанкционность и ненадежность РФ, а также стремление сократить нестабильные сегодня морские маршруты», - заявили в ведомстве.

В Службе указали, что «в 2026 году планируется построить 900 км новых железнодорожных путей. В частности, около 300 км на участке Аягоз - Бахты, что создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем. Это позволит увеличить пропускную способность направления с 55 млн до 100 млн тонн в год к 2030 году. Чтобы ликвидировать «узкие места» на воде, компания «Казахстанские железные дороги» (KTZ) инвестирует более 100 млн долларов США в шесть новых грузовых судов для рейсов между портами Актау, Курык и Баку».

Аналитики считают, что когда маршрут заработает на полную мощность, Россия утратит статус главного транзитного узла между Азией и Европой.