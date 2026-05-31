«Окно» для переговоров с Россией до зимы

Во время интервью CBS News президента Украины попросили прокомментировать заявление бригадного генерала командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого о том, что у Украины есть 6–9 месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя у России и укрепить свои позиции для мирных переговоров.

Зеленский ответил: «Да, это правда». По его словам, с декабря 2025 года Россия «начала терять инициативу» на поле боя, и он проинформировал об этом американских партнеров: «В январе я сказал им (партнерам), что, по моему мнению, у нас есть окно для переговоров, поскольку каждый месяц они (россияне) будут терять все больше людей, и из-за этого они потеряют инициативу на поле боя. Сейчас они (Россия) начали атаковать нас массированными ракетными ударами, опять же, главная причина, по которой они это сделали, в том, что они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли в течение того же месяца. Поэтому сейчас у нас есть этот промежуток времени перед зимой. Поэтому я считаю, что… перед зимой нам нужно найти способ, дипломатический способ, сесть и поговорить. Но это зависит от давления на Путина, давления в его обществе, и я считаю, что оно усиливается, давление санкциями – не отменять их, а вводить новые. Это хорошо, это дипломатический путь».

Говоря о том, кто может представлять Европу на переговорах о мире в Украине, Зеленский упомянул «формат из трех стран»: «Эти три страны – это Великобритания, Франция и Германия. Эти три страны, на мой взгляд, могут выступить в роли переговорщиков. Но у нас также есть хорошие партнеры из стран Северной Европы, и, как вы знаете, Турция всегда хотела быть посредником, и мы даже сделали несколько успешных шагов, когда вернули наших военнопленных. Это также очень важно. Но кто будет в конце? Решать, кто это будет, должны Украина и Европа, и также важно, чтобы Россия была готова к переговорам, к диалогу и к Европе».