USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Новость дня
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

«Окно» для переговоров с Россией до зимы

заявил Зеленский
21:14 1252

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что до следующей зимы у Украины есть «окно возможностей» для переговоров с Россией о завершении войны.

Во время интервью CBS News президента Украины попросили прокомментировать заявление бригадного генерала командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого о том, что у Украины есть 6–9 месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя у России и укрепить свои позиции для мирных переговоров.

Зеленский ответил: «Да, это правда». По его словам, с декабря 2025 года Россия «начала терять инициативу» на поле боя, и он проинформировал об этом американских партнеров: «В январе я сказал им (партнерам), что, по моему мнению, у нас есть окно для переговоров, поскольку каждый месяц они (россияне) будут терять все больше людей, и из-за этого они потеряют инициативу на поле боя. Сейчас они (Россия) начали атаковать нас массированными ракетными ударами, опять же, главная причина, по которой они это сделали, в том, что они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли в течение того же месяца. Поэтому сейчас у нас есть этот промежуток времени перед зимой. Поэтому я считаю, что… перед зимой нам нужно найти способ, дипломатический способ, сесть и поговорить. Но это зависит от давления на Путина, давления в его обществе, и я считаю, что оно усиливается, давление санкциями – не отменять их, а вводить новые. Это хорошо, это дипломатический путь».

Говоря о том, кто может представлять Европу на переговорах о мире в Украине, Зеленский упомянул «формат из трех стран»: «Эти три страны – это Великобритания, Франция и Германия. Эти три страны, на мой взгляд, могут выступить в роли переговорщиков. Но у нас также есть хорошие партнеры из стран Северной Европы, и, как вы знаете, Турция всегда хотела быть посредником, и мы даже сделали несколько успешных шагов, когда вернули наших военнопленных. Это также очень важно. Но кто будет в конце? Решать, кто это будет, должны Украина и Европа, и также важно, чтобы Россия была готова к переговорам, к диалогу и к Европе».

Надпись «Герань-2»: президент Румынии показал обломки попавшего в жилой дом дрона
Надпись «Герань-2»: президент Румынии показал обломки попавшего в жилой дом дрона фото
21:30 1470
«Окно» для переговоров с Россией до зимы
«Окно» для переговоров с Россией до зимы заявил Зеленский
21:14 1253
В Иране не теряют времени: откапывают ракетные базы
В Иране не теряют времени: откапывают ракетные базы Расследование CNN
20:26 1507
Как Анкара и Эрбиль похоронили «курдский план» США и Израиля
Как Анкара и Эрбиль похоронили «курдский план» США и Израиля наша корреспонденция
18:25 2794
В России считают: В Армении другого газа, «кроме российского, никогда не будет»
В России считают: В Армении другого газа, «кроме российского, никогда не будет»
19:35 1900
Армянские «белые слоны» получили иранские бомбы. Что это означает?
Армянские «белые слоны» получили иранские бомбы. Что это означает? главная тема
14:42 5774
Украина меняет тактику ударов по россиянам
Украина меняет тактику ударов по россиянам
17:51 3832
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней»
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней» А в УЕФА не забыли, как засудили агдамцев
17:08 2204
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
16:47 2914
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам обновлено 16:35
16:35 5749
Роботы меняют войну в Украине
Роботы меняют войну в Украине
16:24 3524

ЭТО ВАЖНО

Надпись «Герань-2»: президент Румынии показал обломки попавшего в жилой дом дрона
Надпись «Герань-2»: президент Румынии показал обломки попавшего в жилой дом дрона фото
21:30 1470
«Окно» для переговоров с Россией до зимы
«Окно» для переговоров с Россией до зимы заявил Зеленский
21:14 1253
В Иране не теряют времени: откапывают ракетные базы
В Иране не теряют времени: откапывают ракетные базы Расследование CNN
20:26 1507
Как Анкара и Эрбиль похоронили «курдский план» США и Израиля
Как Анкара и Эрбиль похоронили «курдский план» США и Израиля наша корреспонденция
18:25 2794
В России считают: В Армении другого газа, «кроме российского, никогда не будет»
В России считают: В Армении другого газа, «кроме российского, никогда не будет»
19:35 1900
Армянские «белые слоны» получили иранские бомбы. Что это означает?
Армянские «белые слоны» получили иранские бомбы. Что это означает? главная тема
14:42 5774
Украина меняет тактику ударов по россиянам
Украина меняет тактику ударов по россиянам
17:51 3832
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней»
Президент ФИФА – Асифу Аскерову: «Карабах» – хорошая команда, она мне нравится, слежу за ней» А в УЕФА не забыли, как засудили агдамцев
17:08 2204
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
ВСУ: Луганская область под контролем украинских дронов
16:47 2914
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам
Украина подтвердила удары по российским нефтяным объектам обновлено 16:35
16:35 5749
Роботы меняют войну в Украине
Роботы меняют войну в Украине
16:24 3524
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться