Надпись «Герань-2»: президент Румынии показал обломки попавшего в жилой дом дрона

Беспилотник, попавший ночью 29 мая в жилой дом в городе Галац на юго-востоке Румынии, – российского производства, к такому выводу пришли румынские специалисты. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

Президент Румынии написал в сети X: «Дрон, который упал вечером в четверг в Галаце, — это «Герань-2» российского происхождения. Таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства».

«Герань-2» — это российское название дрона, широко применяемого для атак на Украину с осени 2022 года. Изначально речь идет об иранских дронах Shahed‑131 и Shahed‑136: первые такие аппараты Россия закупала в Иране, позже развернула собственное производство в Татарстане и внесла ряд технологических изменений.