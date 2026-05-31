Надпись «Герань-2»: президент Румынии показал обломки попавшего в жилой дом дрона

Беспилотник, попавший ночью 29 мая в жилой дом в городе Галац на юго-востоке Румынии, – российского производства, к такому выводу пришли румынские специалисты. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.
Президент Румынии написал в сети X: «Дрон, который упал вечером в четверг в Галаце, — это «Герань-2» российского происхождения. Таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства».
«Герань-2» — это российское название дрона, широко применяемого для атак на Украину с осени 2022 года. Изначально речь идет об иранских дронах Shahed‑131 и Shahed‑136: первые такие аппараты Россия закупала в Иране, позже развернула собственное производство в Татарстане и внесла ряд технологических изменений.
К посту Дана приложены фотографии, на которых различимы надписи кириллицей. Надпись «Герань-2» румынский президент приводит без мягкого знака.
По словам Дана, навигационные системы, блоки управления, двигатель и конструктивные элементы «демонстрируют сходство до идентичности с другими беспилотниками «Герань-2», ранее обнаруженными на территории Румынии». «Физико-химический анализ подтвердил наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в устройствах этой серии. На основании всех этих данных расследование однозначно приходит к выводу, что обломки, обнаруженные в Галаце, принадлежат беспилотнику «Герань-2» российского производства», — заявил президент Румынии.
Беспилотник попал в жилой дом в Румынии во время атаки ВС РФ по Украине, ранения получили два человека. Власти Румынии заявили, что дрон был российским. После этого Румыния решила закрыть генконсульство России в Констанце и выслать генконсула Андрея Косилина. 29 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане высказал сомнения, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, был российским. Он заявил, что в прошлом дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии. И в случае с Румынией, по его словам, могло быть так же.