Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Глава Минфина советует Ирану: Соглашайтесь...

новость дополнена
22:04 664

Президент США Дональд Трамп обеспечит выполнение Ираном своих обязательств по любому соглашению, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я уверен, что президент Трамп заставит их выполнять взятые на себя обязательства», — сказал министр в интервью телеканалу Fox News.

Бессент предупредил, что любая сделка будет обеспечиваться как военными, так и экономическими мерами.

«Что касается иранцев — посмотрим. Их правительство, как я уже говорил, мы не планировали смену режима, но мы изменили сам режим... Первый эшелон был обезглавлен, второй эшелон также был обезглавлен. Сейчас мы имеем дело уже с третьей группой, поэтому, возможно, они увидели, что произошло с предыдущими, и понимают, на что готов пойти президент Трамп», — утверждает Бессент.

По мнению главы Минфина, у нынешнего иранского руководства есть возможность превратить свою страну в «нормальную». Бессент заявил, что Иран на протяжении 47 лет был «страной изгоем». А теперь «благодаря президенту Трампу» Тегеран готов обсудить отказ от ядерного оружия. «Для иранского руководства это шанс попытаться стать нормальной страной. 47 лет они были страной-изгоем», — отметил он.

Бессент в интервью также заявил, что Иран совершил «большую ошибку», атаковав своих соседей в Персидском заливе, что привело к более тесному сотрудничеству стран региона с Вашингтоном в вопросе замораживания иранских активов.

«У нас было много очень хороших союзников, которые, возможно, не были полностью откровенны с нами относительно денег — иранских средств, находившихся в их банковских системах. Но внезапно они стали гораздо более сговорчивыми, когда речь зашла о готовности предоставить информацию о счетах или помочь нам заморозить и заблокировать их (активы Ирана).

Еще одним фактором стала беспрецедентная блокада. Я действительно считаю, что речь идет об экономической блокаде финансовых средств и физической блокаде судов, которые не могут входить в иранские порты или выходить из них», — сказал он.

По утверждению Бессента, «остров Харк закрыт. Там расположен их главный нефтяной терминал для отгрузки нефти, и это означает, что им придется начать останавливать нефтяные скважины».

