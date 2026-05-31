Глава Минфина советует Ирану: Соглашайтесь...

«Я уверен, что президент Трамп заставит их выполнять взятые на себя обязательства», — сказал министр в интервью телеканалу Fox News.

Бессент предупредил, что любая сделка будет обеспечиваться как военными, так и экономическими мерами.

«Что касается иранцев — посмотрим. Их правительство, как я уже говорил, мы не планировали смену режима, но мы изменили сам режим... Первый эшелон был обезглавлен, второй эшелон также был обезглавлен. Сейчас мы имеем дело уже с третьей группой, поэтому, возможно, они увидели, что произошло с предыдущими, и понимают, на что готов пойти президент Трамп», — утверждает Бессент.

По мнению главы Минфина, у нынешнего иранского руководства есть возможность превратить свою страну в «нормальную». Бессент заявил, что Иран на протяжении 47 лет был «страной изгоем». А теперь «благодаря президенту Трампу» Тегеран готов обсудить отказ от ядерного оружия. «Для иранского руководства это шанс попытаться стать нормальной страной. 47 лет они были страной-изгоем», — отметил он.

Бессент в интервью также заявил, что Иран совершил «большую ошибку», атаковав своих соседей в Персидском заливе, что привело к более тесному сотрудничеству стран региона с Вашингтоном в вопросе замораживания иранских активов.

«У нас было много очень хороших союзников, которые, возможно, не были полностью откровенны с нами относительно денег — иранских средств, находившихся в их банковских системах. Но внезапно они стали гораздо более сговорчивыми, когда речь зашла о готовности предоставить информацию о счетах или помочь нам заморозить и заблокировать их (активы Ирана).

Еще одним фактором стала беспрецедентная блокада. Я действительно считаю, что речь идет об экономической блокаде финансовых средств и физической блокаде судов, которые не могут входить в иранские порты или выходить из них», — сказал он.

По утверждению Бессента, «остров Харк закрыт. Там расположен их главный нефтяной терминал для отгрузки нефти, и это означает, что им придется начать останавливать нефтяные скважины».