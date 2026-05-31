У сына Кадырова новая медаль: за вклад в «СВО»

Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Адама, наградили медалью «За вклад в проведение специальной военной операции», сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Поздравляю помощника главы Чеченской Республики, cекретаря совета безопасности ЧР... Адама Кадырова с вручением медали «За вклад в проведение специальной военной операции», — написал он.

По словам Дудаева, награду Кадырову вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев.

Дудаев добавил, что сын главы республики числится куратором Российского университета спецназа имени Путина в Гудермесе, где готовят солдат для участия в войне против Украины.

Адаму Кадырову 18 лет. В числе его наград — медаль «Защитник Чеченской Республики», орден имени Ахмата Кадырова — высшая награда Чечни. Ранее юноша также был удостоен звания Героя Чечни, назначен начальником службы безопасности своего отца и куратором МВД по Чечне. В октябре 2024 года его имя занесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта федерации — тогда ему было 16 лет.