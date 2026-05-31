Жители Гамбурга против Олимпиады

Ченчер проинформировал спортивных чиновников ФРГ, что «Гамбург отзывает свою заявку на проведение Олимпийских игр». «Я глубоко сожалею о результатах голосования», - сказал бургомистр, добавив, что результаты референдума обязательны к исполнению для власти.

Большинство жителей Гамбурга в ходе референдума в воскресенье, 31 мая, отвергли идею проведения в городе Олимпийских игр. Окончательный подсчет голосов продолжается, но бургомистр Петер Ченчер уже заявил, что результаты голосования очевидны, передает Deutsche Welle.

Всего право голоса на референдуме имели 1 315 800 жителей Гамбурга старше 16 лет. По данным избиркома, проголосовали 652 193 (49,5%) из них.

После отклонения заявки Гамбурга на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов за звание претендента от Германии поспорят Мюнхен, Берлин и Рейнско-Рурский регион с центром в Кёльне. Окончательное решение будет принято 26 сентября.

Bild отмечает, что отказ жителей Гамбурга стал личным поражением для бургомистра Ченчера и его Сената. Ченчер проявлял активность в качестве главного агитатора за Олимпиаду. Однако скептиков это не убедило. Как и в 2015 году, противники Олимпиады указывали на непредсказуемые финансовые риски, а также на нагрузку, которую транспорт и масштабные стройки наложат на население, город и экологию. Звучали аргументы, что арендная плата, которая и без того высока, вырастет еще сильнее, а массовый спорт не получит никаких плюсов.

Правительство ФРГ в 2025 году заявило, что поддерживает проведение Игр в 2040 году. Помимо 1936 года, летние ОИ проводились в Германии только раз - в 1972 году в Мюнхене.