Жители Гамбурга против Олимпиады

Большинство жителей Гамбурга в ходе референдума в воскресенье, 31 мая, отвергли идею проведения в городе Олимпийских игр. Окончательный подсчет голосов продолжается, но бургомистр Петер Ченчер уже заявил, что результаты голосования очевидны, передает Deutsche Welle.
Ченчер проинформировал спортивных чиновников ФРГ, что «Гамбург отзывает свою заявку на проведение Олимпийских игр». «Я глубоко сожалею о результатах голосования», - сказал бургомистр, добавив, что результаты референдума обязательны к исполнению для власти.
Всего право голоса на референдуме имели 1 315 800 жителей Гамбурга старше 16 лет. По данным избиркома, проголосовали 652 193 (49,5%) из них.
После отклонения заявки Гамбурга на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036, 2040 или 2044 годов за звание претендента от Германии поспорят Мюнхен, Берлин и Рейнско-Рурский регион с центром в Кёльне. Окончательное решение будет принято 26 сентября.
Bild отмечает, что отказ жителей Гамбурга стал личным поражением для бургомистра Ченчера и его Сената. Ченчер проявлял активность в качестве главного агитатора за Олимпиаду. Однако скептиков это не убедило. Как и в 2015 году, противники Олимпиады указывали на непредсказуемые финансовые риски, а также на нагрузку, которую транспорт и масштабные стройки наложат на население, город и экологию. Звучали аргументы, что арендная плата, которая и без того высока, вырастет еще сильнее, а массовый спорт не получит никаких плюсов.
Правительство ФРГ в 2025 году заявило, что поддерживает проведение Игр в 2040 году. Помимо 1936 года, летние ОИ проводились в Германии только раз - в 1972 году в Мюнхене.