В Иране опровергли слухи об отставке Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи с письменной просьбой о разрешении уйти в отставку. Об этом утверждает оппозиционное издание Iran International со ссылкой на информированный источник.

Свое решение Пезешкиан объясняет якобы несогласием со сложившейся в Иране политической обстановкой, в частности, с тем, что власть в стране перешла под контроль Корпуса стражей исламской революции, а президентская администрация с начала войны полностью изолирована от ключевых процессов принятия решений.

Официальный Тегеран опроверг сообщения о возможной отставке Пезешкиана. Заместитель главы департамента коммуникаций офиса президента Ирана Мехди Табатабаи заявил, что Пезешкиан не отступит в деле служения народу, опроверг слухи об отставке президента и охарактеризовал эти заявления как «продолжение игр» иностранных СМИ.

Агентство Tasnim процитировало «осведомленного правительственного источника», заявившего, что «Iran International - это антииранское СМИ, фабрика по производству лжи о Пезешкиане и других, поэтому никто не верит его слухам». По словам собеседника агентства, президент Ирана не подавал в отставку, а продолжает работу в обычном режиме. «Распространяемые слухи», по утверждению Табатабаи, преследуют две цели: «создать новости для выуживания информации о безопасности Ирана в интересах «Моссада» и ЦРУ» и «посеять раздор и разрушить социальную сплоченность в Иране».