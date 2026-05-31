Израиль просит США: разрешите бомбить Бейрут

Израиль направил официальный запрос американской стороне с просьбой разрешить расширение боевых действий в Ливане, включая авиаудары по Бейруту.

По информации телеканала «Кешет-12», премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил эту тему с госсекретарем США Марко Рубио. По словам источников, знакомых с содержанием беседы, Нетаньяху дал понять Рубио, что Израиль не намерен мириться с тем, что Бейрут остается для «Хезболлы» безопасным убежищем и что подобная неприкосновенность подрывает перспективы переговоров с правительством Ливана.

По данным израильского 12-го канала, Израиль направил в США официальные запросы с просьбой одобрить расширение военных операций в Бейруте. По словам израильского источника телеканала, администрация Трампа, похоже, более благосклонно относится к этой идее.