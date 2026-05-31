Блокада продолжается. Иранские танкеры с нефтью повернули обратно

С начала морской блокады американские ВМС перехватили 118 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«По состоянию на 31 мая были перенаправлены 118 коммерческих судов и пять выведены из строя для обеспечения режима блокады», - говорится в сообщении.

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские вооруженные силы в рамках блокады вывели из строя судно Lian Star под флагом Гамбии, пытавшееся пройти в иранский порт в Оманском заливе. После отказа подчиниться требованиям остановиться американский самолет выпустил по его машинному отделению ракету Hellfire. В результате судно было обездвижено.

«Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе», - подчеркнули в CENTCOM.

Между тем, по данным организации TankerTrackers, занимающейся мониторингом судоходства, в воскресенье четыре судна Национальной иранской танкерной компании (NITC), перевозившие в общей сложности 7 миллионов баррелей сырой нефти, в течение последних двух-трех дней пытались покинуть Иран, но, вероятно, были перенаправлены обратно.