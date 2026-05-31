У Трампа был разговор с президентом Сирии

Состоялся телефонный разговор президентов Сирии и США, Ахмеда аш-Шараа и Дональда Трампа.

Согласно информации пресс-службы сирийского лидера, стороны обсудили двусторонние отношения и последние события на Ближнем Востоке. В ходе беседы аш-Шараа отметил важность продолжения контактов и координации по вопросам взаимного интереса, что способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, сирийский президент отдельно подчеркнул, что отмена оставшихся санкций США является важным шагом для восстановления экономической активности в Сирии и улучшения условий жизни сирийцев.

Трамп, в свою очередь, выразил заинтересованность в отслеживании событий в Сирии и регионе, а также поддержку процессу восстановления страны.