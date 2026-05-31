Все соперники «Туран-Товуза», «Нефтчи» и… «Зиря» в Лиге конференций

Сегодня завершились футбольные сезоны в Бельгии и Албании, благодаря чему стали известны последние возможные соперники представителей Азербайджана в 1-м и во 2-м квалификационных раундах футбольной Лиги конференций.
Как известно, с 1-го раунда должен стартовать занявший в Премьер-лиге 4-е место «Нефтчи», а бронзовый призер «Туран-Товуз» - со 2-го раунда. Однако выяснилось, что товузцы еще в 2019 году подверглись санкциям УЕФА за участие семерых футболистов в договорных матчах. Каким именно санкциям? И почему мы узнаем об этом только сейчас? Пока нет официальных заявлений ни от клуба, ни от АФФА.
Известно лишь то, что АФФА и «Туран-Товуз», а вместе с ними заинтересованные стороны в лице «Нефтчи» и «Зиря» узнали о возможном недопуске лишь неделю назад. Очень странная история. Сейчас клуб Эхтирама Гулиева пытается доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.
В случае отстранения товузцев пятая команда чемпионата «Зиря» станет четвертым представителем Азербайджана в еврокубках. Она начнет борьбу с 1-го квалификационного раунда. В такой ситуации «Нефтчи» получит возможность стартовать не с 1-го раунда, а со 2-го, заменив там «Туран-Товуз».
В 1-м квалификационном раунде «Нефтчи» (или «Зиря») будет «сеяным».
Их возможными соперниками являются 26 «несеяных» клубов:
«Вележ» (Босния и Герцеговина), «Виртус» (Сан-Марино), «Лиепая» (Латвия), «Ильвес» (Финляндия), «Санта-Колома» (Андорра), «Коннас-Ки Номадс» (Уэльс), «Богемианс» (Ирландия), «Стъярнан» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Интер» (Финляндия), «Малишева» (Косово), «Елимай» (Казахстан), «Динамо» (Тирана, Албания), «УНА Штрассен» (Люксембург), «Хегельманн» (Литва), «Пенибонт» (Уэльс), «НСИ Рунавик» (Фареры), «Силекс» (Северная Македония), «Морнар» (Черногория), «Гленторан» (Северная Ирландия), «Марсашлокк» (Мальта), «Номме Калью» (Эстония), «Эльбасани» (Албания), «Карнарвон Таун» (Уэльс), «Мондорф-ле-Бен» (Люксембург) и «Петровац» (Черногория).
Жеребьевка 1-го квалификационного раунда состоится 16 июня. А уже на следующий день будет брошен жребий 2-го раунда. «Нефтчи», «Туран-Товуз» (или «Зиря») будут тут «несеяными».
У них 41 потенциальный соперник:
«Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Рапид» (Австрия), «Панатинаикос» (Греция), «Лудогорец» (Болгария), ФКСБ (Румыния), «Ракув» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), АЕК (Кипр), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Риека» (Хорватия), «ЧФР Клуж» (Румыния), ХИК (Финляндия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Бранн» (Норвегия), «Спартак» (Словакия), «Градец-Кралове» (Чехия), «Аустрия» (Австрия), «Катовице» (Польша), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Нордшелланд» (Дания), «Тобол» (Казахстан), «Аполлон» (Кипр), «Хайберниан» (Шотландия), «ХБ Торсхавн» (Фареры), «Сьон» (Швейцария);
а также победители пар 1-го раунда с участием таких клубов, как РФШ (Латвия), «Астана» (Казахстан), «Жальгирис» (Литва), «Шкендия» (Северная Македония), «Балкани» (Косово), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Милсами» (Молдова), «Левадия» (Эстония), «Пайде» (Эстония), «Диффержанж 03» (Люксембург) и «Динамо» (Минск, Беларусь).
Матчи 1-го квалификационного раунда состоятся 9 и 16 июля. Игры 2-го раунда пройдут 23 и 30 июля.