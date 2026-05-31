Все соперники «Туран-Товуза», «Нефтчи» и… «Зиря» в Лиге конференций

Сегодня завершились футбольные сезоны в Бельгии и Албании, благодаря чему стали известны последние возможные соперники представителей Азербайджана в 1-м и во 2-м квалификационных раундах футбольной Лиги конференций.

Как известно, с 1-го раунда должен стартовать занявший в Премьер-лиге 4-е место «Нефтчи», а бронзовый призер «Туран-Товуз» - со 2-го раунда. Однако выяснилось, что товузцы еще в 2019 году подверглись санкциям УЕФА за участие семерых футболистов в договорных матчах. Каким именно санкциям? И почему мы узнаем об этом только сейчас? Пока нет официальных заявлений ни от клуба, ни от АФФА.

Известно лишь то, что АФФА и «Туран-Товуз», а вместе с ними заинтересованные стороны в лице «Нефтчи» и «Зиря» узнали о возможном недопуске лишь неделю назад. Очень странная история. Сейчас клуб Эхтирама Гулиева пытается доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.

В случае отстранения товузцев пятая команда чемпионата «Зиря» станет четвертым представителем Азербайджана в еврокубках. Она начнет борьбу с 1-го квалификационного раунда. В такой ситуации «Нефтчи» получит возможность стартовать не с 1-го раунда, а со 2-го, заменив там «Туран-Товуз».