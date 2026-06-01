Довоенного Ормуза может не быть

После войны в Иране движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив может никогда не вернуться к довоенному уровню, сообщает CNBC, ссылаясь на мнение экспертов.

Западные судовладельцы будут избегать этого маршрута, опасаясь возобновления боевых действий и последствий сотрудничества с Ираном. По прогнозам, трафик достигнет лишь 60–70% от довоенного уровня. Китайские суда смогут ходить свободно, а для западных потребуются отдельные соглашения с Ираном.