Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Довоенного Ормуза может не быть

После войны в Иране движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив может никогда не вернуться к довоенному уровню, сообщает CNBC, ссылаясь на мнение экспертов.

Западные судовладельцы будут избегать этого маршрута, опасаясь возобновления боевых действий и последствий сотрудничества с Ираном. По прогнозам, трафик достигнет лишь 60–70% от довоенного уровня. Китайские суда смогут ходить свободно, а для западных потребуются отдельные соглашения с Ираном.

«Передвижение нефтяных танкеров через Ормузский пролив до войны, возможно, стало пиком транзита», — отмечает Хелима Крофт, глава отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets.

По ее мнению, любое завершение конфликта, при котором Иран сохранит оперативный контроль над проливом, приведет к значительно более низким объемам перевозок.

«Это не вызовет рецессию в том смысле, в каком могли бы предполагать некоторые из апокалиптических сценариев, но и не позволит достичь довоенного восстановления»,— цитирует CNBC Ричарда Мида, главного редактора отраслевого журнала судоходной индустрии Lloyd’s List. 

