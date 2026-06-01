Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви?

В субботу, 30 мая, состоялась третья встреча президента Украины Владимира Зеленского и наследного принца Ирана Резы Пехлеви, который прибыл в Одессу для участия в Черноморском форуме по безопасности. Реза Пехлеви является самым популярным и видным оппонентом действующей власти Ирана. Он выступает за демократические изменения в стране, возглавляет Национальный совет Ирана — оппозиционную организацию, запрещенную в исламской республике. Зеленский и Пехлеви в феврале этого года встречались в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, в марте — в украинском посольстве в Париже. Известный украинский востоковед Евгений Добряк в интервью haqqin.az рассказал о значимости этой встречи и украинском факторе в конфликте США и Ирана.

— Какие общие интересы у Киева и наследного принца Ирана? — Действительно, Реза Пехлеви — очень знаковая фигура внутри иранского общества и иранской диаспоры в Европе и США. С сожалением приходится констатировать, что прямого и тесного диалога между администрацией Трампа и Резой Пехлеви не случилось. Складывается впечатление, что Америка в лице Трампа и его администрации не делала ставку на Резу Пехлеви как на возможного руководителя переходного правительства в случае смены власти в Иране либо будущего лидера. Что касается его приезда в Одессу на Черноморский форум по безопасности, то это действительно знаменательное событие. Я абсолютно согласен с его прозвучавшими на форуме тезисами. Пехлеви заявил, что война России против Украины и война в регионе Ближнего Востока имеют общие корни. Эти войны спровоцированы, как называют аналитики, «осью зла» — Россия, Тегеран, Пхеньян. У стран «оси» единая координация и стратегические интересы. В этой «оси» Иран своей деструктивной политикой угрожает не только ближневосточным странам, но и глобальной безопасности. — Как получилось, что Иран фактически стал соучастником продолжающейся более четырех лет войны РФ против Украины? — До 2020 года у нас были ровные отношения с Ираном, неплохие политические, торгово-экономические отношения. Я, будучи депутатом Верховной Рады, в 2011 году посетил Тегеран, где встретился с парламентским комитетом по иностранным делам и межпарламентской группой дружбы. Уже тогда на международной арене накалялись страсти вокруг иранской ядерной программы, усилилось санкционное давление на Иран, но все-таки мы посетили Тегеран. Из бесед с тогдашними главой парламента Али Лариджани и секретарем Высшего совета национальной безопасности Хасаном Роухани, главой МИД Али Акбаром Салехи можно было прийти к выводу, что иранцы хотят динамичного развития отношений. В 2013 году был визит правительственной делегации Ирана в Украину, среди гостей был Али Лариджани. Однако в 2020 году иранская ПВО сбивает украинский самолет вблизи Тегерана. Думаю, это было не случайностью, а началом агрессивной политики иранского режима против Украины. Стало ясно, что Тегеран выбрал сторону России в определенных играх. А затем, в 2022 году, буквально через несколько месяцев после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, власти Ирана стали поставлять россиянам беспилотники «Шахед». Иранские БПЛА ударами по критической инфраструктуре Украины, социальным объектам, энергетической системе существенно изменили ситуацию на войне в худшую для Украины сторону. Далее они передали россиянам технологии «Шахед», совместно построили предприятия по производству беспилотников в России, были близкими политическими и военно-техническими союзниками РФ.

— В ответ Украина выступила на стороне коалиции в войне с Ираном в Персидском заливе… — Война России против Украины, деструктивная политика Ирана на Ближнем Востоке и его ядерная программа — две взаимосвязанные угрозы глобальной безопасности. Иран — пороговое государство в плане обладания ядерным оружием. Все остальные страны «оси зла» – ядерные государства. Кроме ядерной программы, как оказалось, Иран динамично развивал программу баллистических ракет. Иранцы достигли значительных успехов в изготовлении ракет средней дальности, то есть более двух тысяч километров, которые фактически достигают европейского континента. К этому надо добавить мощную военно-финансовую поддержку прокси-группам по всему Ближнему Востоку — от ливанской «Хезболлы» до йеменских хуситов. При Башаре Асаде Сирия была также важным транзитным путем между Ираном, Ираком и Ливаном, через который шла контрабанда оружия, наркотрафика, торговля людьми, передача финансовых средств «Хезболле» и так далее. Все это было угрозой всем странам Ближнего Востока, и в первую очередь Израилю. Есть достоверные данные, что за кровавой атакой боевиков поддерживаемого Ираном ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года непосредственно стоял иранский режим. Именно нападение 7 октября повлекло в дальнейшем 12-дневную войну, удары по иранским ядерным объектам. Продолжением этого процесса стала военная операция США и Израиля 28 февраля 2026 года, при реализации которой не были учтены многие угрозы. Возможно, подготовка этой операции была скоротечной, быстрой, на скорую руку, что привело к определенным негативным последствиям. Видимо, не просчитывали блокировку Ираном Ормузского пролива, ракетные удары по энергетической инфраструктуре государств Персидского залива и прочее. В результате 40-дневной войны были убиты верховный лидер Али Хаменеи, высокопоставленные чиновники и военные. Власть фактически перешла в руки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который проводит достаточно агрессивную политику. На призывы гражданского руководства, президента Масуда Пезешкиана, об ужасающей социально-экономической ситуации в стране, отсутствии денег на зарплаты тем же офицерам КСИР, разведки «Фарадж» никто в военной верхушке не обращает внимания. Часть политического истеблишмента в лице спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главы МИД Аббаса Аракчи и ряда других приняли сторону КСИР. Моджтаба Хаменеи, которого с первого дня войны никто не видел и не слышал его голоса. Узурпация иранской власти генералами КСИР создала ситуацию, при которой нет возможности вести адекватные переговоры с теми же американцами. После прекращения огня США начинали переговоры с тремя требованиями: прекращение иранской ядерной программы, программы баллистических ракет и поддержки прокси на Ближнем Востоке. На сегодняшний день остались два сегмента: разблокирование Ормузского пролива, который до американской операции был свободен для судоходства, и прекращение ядерной программы. Однако иранская сторона публично заявила, что ядерная программа не будет предметом обсуждений, и выдвинула требование к США: снятие санкций, разблокировка портов и «размораживание» 25 миллиардов долларов иранских активов. Иран, блокируя Ормуз, создает угрозу экономике арабских государств. Масштабный проект Саудовской Аравии по выходу из зависимости от нефтедолларов и высокотехнологичное развитие страны до 2030 года на грани срыва. Во время войны эти государства неэффективно применили имеющееся у них американское, британское, французское, немецкое оружие. К примеру, нерационально использовали очень дорогие ракеты систем ПВО Patriot против дешевых дронов. Неэффективными оказались многие дорогие системы противоракетной и противовоздушной обороны. Поэтому арабские страны, в первую очередь Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, обратились за помощью к Украине, которая обладает уникальными и самыми эффективными технологиями противодронной борьбы.

— Судя по различным шевронам украинских военных во время встречи с Зеленским в ОАЭ, Украина участвует в строительстве новой системы безопасности региона Персидского залива… — Да, в ходе визита президента Украины в Эр-Рияд, Абу-Даби и другие страны Залива были подписаны оборонные соглашения. Эти соглашения предполагают обеспечение стран Залива украинскими антидроновыми противовоздушными системами. Там до сих пор находятся высококвалифицированные украинские специалисты, которые помогают отражать атаки иранских дронов. Их работа продолжится и в будущем, так как нельзя исключать обострения ситуации. Пока никакого мирного соглашения между США и Ираном не предвидится. Иран будет максимально тянуть время, выдвигать разные условия, которые не будут устраивать США и Израиль. А это вновь может привести к обострению и еще к более серьезным угрозам. Мы не должны забывать фактор йеменских хуситов, которые могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив — важнейшую мировую артерию, соединяющую Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Через него проходит около 12–14% всей морской торговли и до 30% мировых контейнерных перевозок, связывая Азию и Европу.