После президента и глава МИД Молдовы за объединение с Румынией

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой выступил за объединение страны с Румынией. Это заявление прозвучало в эфире радиостанции Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

«Вопрос вхождения Молдовы в состав Румынии не должен быть табуированным... Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране», — сказал Попшой.

По его словам, конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдовы.

В недавнем интервью британскому подкасту The Rest Is Politics президент Молдовы Майя Санду также отметила, что на референдуме поддержала бы присоединение к Румынии, объясняя это сложностями международной обстановки и вызовами, с которыми республика сталкивается как независимое государство. В интервью, данном в апреле французскому изданию Le Monde, она заявила об объединении с Румынией как о возможном шаге к ускоренной интеграции в Европу.