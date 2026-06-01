Президент Румынии надеется, что Россия остановится. Иначе примет меры

Россия должна пересмотреть тактику своих обстрелов Украины, чтобы прекратить угрожать жизни жителей соседней Румынии. Об этом сказал президент Румынии Никушор Дан в интервью BBC.

По словам Дана, за последние два года румынская сторона зафиксировала десятки эпизодов с участием российских беспилотников. Президент Румынии отметил, что российские дроны становятся все более опасными. Если раньше они просто нарушали пространство, то теперь на территорию страны НАТО падают аппараты с боевым зарядом. Румынский лидер заявил, что РФ должна нести полную ответственность за точность своих ударов.

«Это становится опасным для румынских граждан. И когда россияне наносят удары, когда они выбирают целями города, расположенные по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не наносят вреда румынским гражданам. Поэтому эта мера (высылка консула) является предупреждением для российской стороны, и я надеюсь, что они остановятся. Если нет - есть другие меры, которые мы можем принять против них», - сказал Дан.

Отвечая на вопрос, что подразумевается под этими мерами, Дан заявил: «Например, высылка посла. Это дипломатическая иерархия мер».

Никушор Дан добавил, что Румыния сейчас срочно закупает новое оборудование для защиты воздушного пространства. Пока эти системы не развернуты полностью, Бухарест просит союзников о временной помощи в охране 60-километровой зоны вдоль Дуная.

29 мая беспилотник попал в жилой дом в Румынии во время атаки ВС РФ по Украине, ранения получили два человека. Власти Румынии практически сразу заявили, что дрон был российским. После этого Румыния решила закрыть генконсульство России в Констанце и выслать генконсула Андрея Косилина. 29 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане высказал сомнения, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, был российским. 31 мая президент Румынии Никушор Дан сообщил, что беспилотник был российского производства, к такому выводу пришли румынские специалисты. Он опубликовал фотографии обломков беспилотника.