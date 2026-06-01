Пропагандист Киселев: Пашинян еще не набил себе шишек и не жевал галстук, но…

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в воскресной передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1» подверг жесткой критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Даже внешне премьер Армении Никол Пашинян все больше становится похож на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Оба — экзальтированные и вредоносные мечтатели. Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказаться от льготных условий сотрудничества с Россией и не бояться неизбежного роста цен на газ в случае разрыва отношений с Москвой», — заявил Киселев.

Далее Киселев в привычной манере раскритиковал сотрудничество Армении с США и ЕС, отметив, что, по его мнению, оно не приведет ни к чему хорошему.

Кроме того, он напомнил о запретах на поставки ряда армянских продуктов в Россию и назвал это «цветочками».