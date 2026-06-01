Пока идут переговоры. США ударили по Ирану. Иран ответил

«Разумные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами», — говорится в сообщении.

Армия США нанесла удар по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук в Иране и на острове Кешм в целях самообороны. Об этом сообщило в соцсети Х Центральное командование США (CENTCOM).

Командование добавило, что американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона, угрожавших судам в региональных водах. Потерь среди американских военных, по данным командования, не было. Американские военные пообещали и дальше защищать интересы США в ответ на «неоправданную иранскую агрессию в рамках действующего перемирия».

В свою очередь, иранское агентство Mehr сообщило, что в ответ на недавний удар армии США по телекоммуникационной вышке в Сирике (провинция Хормозган) Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по авиабазе, с которой велась атака, и «уничтожили намеченные цели». В КСИР предупредили, что в случае повторения нападения «ответ будет совершенно иным».

Тем временем Генеральный штаб кувейтской армии заявил, что противовоздушная оборона страны отразила «враждебные ракетные и беспилотные атаки. В своем заявлении кувейтские военные сообщили, что любые взрывы, услышанные жителями, являлись результатом перехвата приближающихся снарядов системами ПВО.

Власти Кувейта не предоставили пока информации о происхождении ракет и беспилотников, а также о том, поступали ли сообщения о каких-либо разрушениях или жертвах.

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля, но несмотря на это, стороны уже обменивались ударами в Ормузском проливе в начале мая. В конце мая CENTCOM также сообщал о поражении катеров и ракетных установок КСИР в целях самообороны. Позже Reuters сообщил, что армия США ударила по военному объекту в Иране.