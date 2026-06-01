Генсек МОГО провел встречу с премьер-министром Грузии: на повестке дня важные вопросы

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества между Грузией и МОГО в области гражданской защиты, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также повышения устойчивости к чрезвычайным рискам.

Генеральный секретарь МОГО проинформировал премьер-министра Грузии о продолжающемся процессе реформ и модернизации МОГО, реализуемом под его руководством. Была представлена концепция дальнейшего развития МОГО как более современной, активной и ориентированной на практическое международное взаимодействие межправительственной платформы, нацеленной на укрепление сотрудничества с государствами-членами, государствами, не входящими в МОГО, международными партнерами и профильными институтами.

Аргудж Калантарли выразил признательность за поддержку, оказанную премьер-министром Грузии проводимым реформам и стратегическому развитию МОГО.

Особое внимание в ходе встречи было уделено инициативе генерального секретаря МОГО по организации совместных региональных полевых учений в области гражданской защиты в регионе Южного Кавказа с участием компетентных органов Грузии, Азербайджана и Армении. Премьер-министр Грузии выразил поддержку данной инициативе и ее дальнейшему продвижению. Ожидается, что в последующем генеральный секретарь МОГО проведет соответствующие консультации с компетентными органами Азербайджана и Армении для дальнейшей проработки инициативы.

В рамках визита в Грузию генеральный секретарь МОГО также проведет встречи с другими высокопоставленными должностными лицами, ответственными за вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.