Хитрый план Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи инициировал масштабную политико-идеологическую кампанию, направленную на создание региональной коалиции против возглавляемого США миропорядка на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что эта кампания направлена на объединение мусульманских стран под знаменем «новой исламской цивилизации» под эгидой Ирана.

В послании Хаменеи, опубликованном в соцсети X, подчеркивается важность «общих интересов народов региона» и формирования «нового будущего порядка». Верховный лидер призвал исламские правительства к тесному взаимодействию ради прогресса «исламской нации» и предупредил, что США больше не смогут использовать Западную Азию в качестве надежной базы для своего военного присутствия.

Данные шаги рассматриваются наблюдателями как прямой ответ на попытки Трампа расширить Авраамовы соглашения. По данным источников, действия иранского лидера нацелены именно на те страны, которые Вашингтон пытается вовлечь в процесс нормализации с Израилем. Тегеран намеренно позиционирует присутствие американских войск в странах региона как «оккупацию», пытаясь перевести данный геополитический вопрос в религиозный и идеологический контекст для мобилизации региональных сил.