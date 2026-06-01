Российские дроны атакуют Украину: есть пострадавшие

В ночь на понедельник атаке подвергся Основянский район Харькова, в результате чего пострадали два человека, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сообщается, что в результате обстрела поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки поблизости. Также повреждения получили автомобиль и пять гаражей, еще два гаража полностью разрушены.

Кроме того, по словам Синегубова, российские военные нанесли удар дроном по городу Богодухов, в результате чего пострадала 39-летняя женщина.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что были зафиксированы попадания в Слободском и Киевском районах города. Сообщается, что российский дрон «Молния» ударил по Холодногорскому району, в результате чего были повреждены три частных дома.

Пять человек пострадали в результате российских ударов по Одессе, сообщают власти.

Ночью российские беспилотники дважды атаковали Одессу, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, два человека госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

В разных районах города повреждены многоквартирные дома, административное здание и инфраструктура, написал в своем телеграм-канале Лысак.

Российские беспилотники атаковали Черниговскую область. В результате российского удара травмированы 8 человек, среди них — трое детей, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В селе Сновское Корюковского района области в результате попадания дрона возник пожар в доме культуры. Также горели частные дома, инфраструктурные объекта и автомобили.