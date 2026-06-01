«Кастинг» в Пентагоне

Пентагон ищет действующих военнослужащих для участия в турнире по боям без правил, который пройдет на лужайке перед Белым домом.

Событие приурочено ко дню рождения Дональда Трампа и юбилею независимости США. Главным условием для кандидатов является оплата собственного участия и строгое соответствие стандартам физической формы, сообщает Indepedent.

Согласно внутренней инструкции, солдаты должны иметь правильное соотношение обхвата талии к росту и успешно сдать нормативы по физподготовке. Набор ведется среди рядовых и офицеров разных родов войск. Для выхода на арену им предписано надеть парадную форму с короткими рукавами. Тем временем на Южной лужайке Белого дома уже возводят огромную временную конструкцию для проведения поединка.

Попасть на мероприятие, рассчитанное примерно на четыре тысячи гостей, крайне сложно. Помимо военных, приглашения получают крупные спонсоры и личные друзья президента. Глава UFC Дана Уайт известен как близкий соратник Трампа, а сам президент часто посещал турниры этой организации. Белый дом и Пентагон официально комментировать ситуацию отказались.