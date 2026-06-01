Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют уверенный рост в ходе торгов в понедельник.
По состоянию на 09:24 стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures Europe увеличилась на $2,00 (2,19%) и достигла $93,12 за баррель. По итогам предыдущей торговой сессии контракт подешевел на $1,58 (1,70%), до $91,12 за баррель.
На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) июльский фьючерс на нефть WTI к 09:24 подорожал на $2,34 (2,68%), до $89,70 за баррель. По итогам торгов 29 мая стоимость контракта снизилась на $1,54 (1,73%), составив $87,36 за баррель.