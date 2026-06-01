FLYONE Asia начала выполнение регулярных рейсов в аэропорты Баку и Гянджи

FLYONE Asia начала выполнение регулярных рейсов в аэропорты Баку и Гянджи

11:03 775

Международная маршрутная сеть Азербайджана продолжает расширяться благодаря привлечению новых авиаперевозчиков. По сообщению пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания FLYONE Asia приступила к выполнению регулярных рейсов из Ташкента в Баку и Гянджу.

В рамках нового сотрудничества рейсы по маршруту Ташкент – Баку – Ташкент будут выполняться один раз в неделю по средам в Международный аэропорт Гейдар Алиев, а рейсы по маршруту Ташкент – Гянджа – Ташкент — по воскресеньям в Международный аэропорт Гянджи.

«Выход FLYONE Asia на авиационный рынок Азербайджана является очередным важным шагом в развитии авиационной отрасли страны и расширении международного воздушного сообщения. Начало полетов нового авиаперевозчика создаст дополнительные возможности для пассажиров, будет способствовать развитию межрегиональных связей и увеличению взаимного пассажиропотока. Для Международного аэропорта Гейдар Алиев начало сотрудничества с FLYONE Asia является очередным подтверждением расширения международной партнерской сети и укрепления позиций аэропорта как ведущего авиационного хаба региона», - говорится в сообщении Бакинского аэропорта.

Также отмечается, что «для Международного аэропорта Гянджи новое сотрудничество имеет особое значение. Благодаря рейсам FLYONE Asia Гянджа впервые получает прямое авиасообщение с Ташкентом. Новый маршрут будет способствовать повышению международной транспортной доступности региона, развитию туристических и деловых связей, а также дальнейшему расширению международной маршрутной сети аэропорта.

Ташкент является одним из стратегически важных городов для развития связей Азербайджана со странами Центральной Азии. Новые рейсы будут способствовать дальнейшему укреплению экономических, туристических и гуманитарных связей между двумя странами, а также повышению мобильности между регионами».

Подробную информацию о расписании рейсов и приобретении авиабилетов можно получить через официальные каналы продаж авиакомпании FLYONE Asia.

