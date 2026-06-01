Трамп призвал «расслабиться» и «не чирикать»

Президент США Дональд Трамп призвал оппонентов «не чирикать» и не мешать ему в заключении выгодной для США сделки с Ираном.

«Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет хорошая сделка для США и тех, кто с нами. Но разве демократы и различные, казалось бы, непатриотичные республиканцы не понимают, что мне ГОРАЗДО труднее выполнять свою работу и вести переговоры, когда политические проходимцы постоянно негативно «чирикают» на уровнях, которых никогда раньше не было, снова и снова, что я должен двигаться быстрее, или медленнее, или идти на войну, или не идти на войну, или что угодно. Просто откиньтесь назад и расслабьтесь — в конце все будет хорошо. Так всегда и бывает!» — написал он.