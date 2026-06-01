«100 мгновений жизни Гейдара Алиева» в Кишиневе

В Национальном музее истории Молдовы, расположенном в столице страны Кишиневе, организованное Посольством Азербайджана, прошла презентация книги известного писателя-публициста, академика Международной академии наук, члена Союза журналистов Азербайджана, а также члена Союзов писателей Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси и Грузии Эмиля Насирли «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», изданной на румынском языке.

В мероприятии приняли участие местные общественно-политические деятели, представители дипломатического корпуса, науки и культуры, руководители и сотрудники местных СМИ, местные и иностранные студенты, представители международных организаций и активисты диаспоры. Открывая церемонию презентации, организованную при поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Молдове, посол Азербайджана в Молдове господин Ульви Бахшалиев отметил, что яркие страницы содержательной и достойной жизни Гейдара Алиева неразрывно связаны с новейшей историей азербайджанского народа.

В своем выступлении посол рассказал о жизненном пути, политической деятельности, философии азербайджанства и идеологии Гейдара Алиева — основателя и создателя современного независимого Азербайджана. Он подчеркнул, что благодаря своим заслугам в развитии страны Гейдар Алиев вошел в историю как выдающийся государственный деятель и политик. Посол говорил о важности издания этой книги на румынском языке, государственном языке молдавского общества. Он отметил, что информация о Гейдаре Алиеве, содержащаяся в этой книге, будет интересна читателям. Он подчеркнул, что одним из важнейших проявлений феномена Гейдара Алиева стало укрепление идеологии азербайджанства, национального духа, развитие национального самосознания, возвращение исторической памяти народа и превращение этих фундаментальных принципов в реальную политическую силу. Посол Ульви Бахшалиев выразил благодарность автору Эмилю Насирли за создание книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», отметив, что это издание внесет вклад в более широкое изучение наследия великой личности. Выступивший на мероприятии политический и государственный деятель Молдовы, второй Президент Республики Молдова Петру Лучинский заявил, что Гейдар Алиев оставил глубокий след в истории своего народа, а благодаря его мудрости и знаниям Азербайджан стал лидером региона и надежным партнером в реализации важных международных проектов. Он сказал, что именно Гейдар Алиев является основателем и архитектором азербайджано-молдавских отношений. Он также подробно рассказал о своем визите в Баку в качестве президента Молдовы в 1990-х годах, о своей дружеской встрече с Гейдаром Алиевым и о теплых отношениях, которые сложились между ними. В завершение Петру Лучинский поздравил писателя-публициста Эмиля Насирли с созданием столь значимой книги и пожелал ему благополучия и новых творческих успехов.

Затем выступил автор книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», академик Международной академии наук Эмиль Насирли. Он выразил благодарность Посольству Азербайджанской Республики в Молдове, особенно послу Ульви Бахшалиеву, за поддержку в проведении мероприятия в Кишиневе, а также президенту холдинга Azmol Group, доктору юридических наук, меценату и благотворителю Вугару Новрузову за инициативу и финансовую поддержку издания книги на румынском языке. Писатель-публицист Э.Насирли отметил, что трудно найти вторую личность, которая так же сильно любила бы свой народ, его историю, культуру и язык, как Гейдар Алиев. Говоря об успехах внешней политики Гейдара Алиева, он подчеркнул, что именно благодаря ему Азербайджан установил отношения с авторитетными международными и региональными организациями и поднял их на высокий уровень. Вступление в международные организации и эффективное сотрудничество с ними сыграли важную роль в донесении до мира азербайджанских реалий и проблем страны. Эмиль Насирли также отметил, что возвращение Гейдара Алиева к власти в 1993 году по призыву народа спасло страну от гражданской войны, упадка и угрозы уничтожения, обеспечив стабильное и процветающее будущее государства. Он подчеркнул, что существование и развитие Азербайджана как независимого государства напрямую связаны с именем Гейдара Алиева, а в основе всестороннего прогресса, общественно-политической стабильности и экономического развития страны лежат его огромные заслуги, исключительная деятельность и дальновидная стратегия. Кроме того, Эмиль Насирли отметил, что благодаря успешной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня является ведущим государством региона и одним из важнейших партнеров в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он также рассказал о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях после восстановления территориальной целостности страны в результате 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Далее Эмиль Насирли отметил, что дружественная Молдова входит в число стран, поддерживающих мирную повестку Азербайджана, а сотрудничество и партнерские отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах на самом высоком уровне, чему свидетельством являются многочисленные взаимные визиты. Он также сообщил, что в разделах книги отражены решения, распоряжения и программы, принятые в 1969–2003 годах в период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном, направленные на развитие материально-технической базы науки, кадрового потенциала, совершенствование структуры научных исследований и повышение их качества. В книге также широко представлены выступления Общенационального лидера на различных встречах и форумах, посвященных состоянию и перспективам азербайджанской науки, внедрению научных результатов в производство, а также материалы о его зарубежных визитах и встречах на высшем уровне.